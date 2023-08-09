Оккупанты жаловались на "сбитый дрон" возле ЗАЭС: у Зеленского отреагировали

Российские захватчики 9 августа напоминали, что Запорожскую АЭС якобы "атаковали беспилотники". В этих действиях они, как обычно, "обвинили Вооруженные Силы" нашего государства.

В то же время, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг циничные заявления российских оккупантов. Он подчеркнул, что наше государство никогда не будет атаковать Запорожскую АЭС.

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Подоляк высказался по поводу "атаки дронами" ЗАЭС

Михаил Подоляк отметил, что Украина никогда не совершала обстрелы, а также не планирует совершать атаки на Запорожскую атомную станцию, расположенную во временно оккупированном Энергодаре.

Безусловно, Украина не совершала никакой атаки с помощью беспилотника на ЗАЭС, не планировала и даже теоретически не будет этого делать,

– сказал он.

Он также подчеркнул, что все обвинения россиян в якобы "обстреле станции ВСУ" абсолютно ложны.

Какая ситуация на ЗАЭС сейчас

Российские пропагандисты 9 августа начали разгонять сообщения, что якобы "украинский беспилотник" летел в сторону Запорожской АЭС. Однако русская армия якобы его удачно перехватила.

Также представители МАГАТЭ получили доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС. Впрочем, инспекторы организации там снова не увидели никаких замен.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские захватчики превратили Запорожскую АЭС в "ядерную крепость". В частности, захватчики хоронят личный состав, технику и боеприпасы в периметре станции.

В конце июля МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС. Кроме того, они также зафиксировали мины на самой станции.

К тому же глава Минэнергитики Герман Галущенко сказал, что есть опасность того, что Запорожская атомная электростанция, заминированная россиянами, взлетит в воздух. По его словам, это может произойти из-за того, что у Украины нет доступа к системам мониторинга безопасности ЗАЭС, ведь россияне отключили нам доступ и продолжают оказывать давление на коллектив атомной станции.