Взорвать дамбу в Кривом Роге и совершить теракт на ЗАЭС: Подоляк раскрыл замыслы оккупантов

Михаил Подоляк 22 июня подтвердил, что оккупанты пытались атаковать дамбу в Кривом Роге с помощью пресловутых ракет "Кинжал". Кроме того, он отметил, что россияне до сих пор не оставляют надежд на масштабный теракт на Запорожской АЭС.

Советник главы Офиса Президента рассказал, что удары "Кинжалами" по дамбе в Кривом Роге нужны для того, чтобы нанести коллапс на атомной станции. Таким образом, россияне хотят спровоцировать ядерную катастрофу.

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Подоляк высказался по поводу планов россиян

Михаил Подоляк отметил, что россияне не способны удержать Энергодар, город, где расположена ЗАЭС, в среднесрочной перспективе. Именно поэтому захватчики планируют совершить ядерную катастрофу на атомной станции.

Россия рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны,

– заявил советник.

Он также рассказал, что таким образом Москва хочет зафиксировать в последующие годы территориальный статус-кво без прекращения огня. По словам Подоляка, к этой стратегии относятся как попытки ударов "Кинжалами" по дамбе в Кривом Роге, так и дополнительные минирования охлаждающих бассейнов на Запорожской АЭС.

"Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира", – подытожил он.

Напоследок Подоляк добавил, что все красные линии мир уже должен начертить, а последствия за теракт на ЗАЭС – анонсировать. Он также сказал, что это должно произойти "сегодня, а не завтра".

Россияне планируют совершить ядерную катастрофу на ЗАЭС: что известно