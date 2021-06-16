Люди в сети делятся фотографиями и видео сказочного момента. Жители Днепра шутят, что закат – это награда за непогоду, от которой город страдает на протяжении последних нескольких дней.
Заметьте Апокалиптическая стихия: Одесса страдает от ливней – видео
Вечернее небо озарило золотое зарево. Отснятые фото напоминают кадры из фантастических фильмов о Марсе.
Сказочный закат в Днепре / "Днепр Сейчас"
Закат в Днепре: смотрите видео
Непогода в Днепре: последние новости
- В течение июня 2021 Днепр страдает от непогоды.
- Ливни в городе продолжаются с 7 июня. Тогда в результате ливней пострадали десятки домов. Дома спасали специалисты из ГСЧС.
- Кроме того, на протяжении последних недель в Днепре зафиксировали сразу 2 смерча. Один из них заметили 8 июня, а второй – 9 июня.
- Уже 11 июня город засыпал град.
- В течение 15 июня в Днепре обильный ливень затопил улицу. На Бородинской улице поток воды смыл асфальт
- По состоянию на 16 июня в Днепропетровской области обесточены 47 населенных пунктов. Кроме того, на сутки спасатели объявили штормовое предупреждение. Спасатели также предупредили об опасности поднятия уровня воды в реках.