Люди в сети делятся фотографиями и видео сказочного момента. Жители Днепра шутят, что закат – это награда за непогоду, от которой город страдает на протяжении последних нескольких дней.

Заметьте Апокалиптическая стихия: Одесса страдает от ливней – видео

Вечернее небо озарило золотое зарево. Отснятые фото напоминают кадры из фантастических фильмов о Марсе.

Сказочный закат в Днепре / "Днепр Сейчас"

Закат в Днепре: смотрите видео

Непогода в Днепре: последние новости

  • В течение июня 2021 Днепр страдает от непогоды.
  • Ливни в городе продолжаются с 7 июня. Тогда в результате ливней пострадали десятки домов. Дома спасали специалисты из ГСЧС.
  • Кроме того, на протяжении последних недель в Днепре зафиксировали сразу 2 смерча. Один из них заметили 8 июня, а второй – 9 июня.
  • Уже 11 июня город засыпал град.
  • В течение 15 июня в Днепре обильный ливень затопил улицу. На Бородинской улице поток воды смыл асфальт
  • По состоянию на 16 июня в Днепропетровской области обесточены 47 населенных пунктов. Кроме того, на сутки спасатели объявили штормовое предупреждение. Спасатели также предупредили об опасности поднятия уровня воды в реках.