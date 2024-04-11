В Верховной раде ответили, остались ли еще механизмы блокирования закона о мобилизации

Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Однако у каждого народного депутата есть право зарегистрировать блокирующее постановление.

В таком случае Верховная Рада будет вынуждена собраться и провалить это блокирующее постановление. Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук.

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Блокирующее постановление

Евгения Кравчук отметила, что есть определенная группа депутатов, которая не отдала голосов за законопроект о мобилизации и критиковала его. В то же время депутат отметила, что военное командование Украины просило принять его и именно в такой редакции.

Возможно, они захотят зарегистрировать блокирующее постановление. Мы посмотрим, будут ли они дальше продолжать фактически ставить себя в оппозицию к военному командованию Украины. Если это произойдет, то Верховная Рада будет вынуждена собраться и провалить это блокирующее постановление,

– сказала она.

Народный депутат считает, что председатель Верховной Рады и Президент Украины Владимир Зеленский подпишут законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц после публикации.

Законопроект о мобилизации: главное