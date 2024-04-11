В Верховной раде ответили, остались ли еще механизмы блокирования закона о мобилизации
Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Однако у каждого народного депутата есть право зарегистрировать блокирующее постановление.
В таком случае Верховная Рада будет вынуждена собраться и провалить это блокирующее постановление. Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук.
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Блокирующее постановление
Евгения Кравчук отметила, что есть определенная группа депутатов, которая не отдала голосов за законопроект о мобилизации и критиковала его. В то же время депутат отметила, что военное командование Украины просило принять его и именно в такой редакции.
Возможно, они захотят зарегистрировать блокирующее постановление. Мы посмотрим, будут ли они дальше продолжать фактически ставить себя в оппозицию к военному командованию Украины. Если это произойдет, то Верховная Рада будет вынуждена собраться и провалить это блокирующее постановление,
– сказала она.
Народный депутат считает, что председатель Верховной Рады и Президент Украины Владимир Зеленский подпишут законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц после публикации.
Законопроект о мобилизации: главное
- Верховная Рада в четверг, 11 апреля, приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника. Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта о мобилизации. По его словам, этот документ – только один из многих, который касается процесса мобилизации. Изменения в мобилизации внесли на запрос военного руководства. В частности, есть усиление контроля относительно уклонистов, также учли вопрос отпусков и ротаций.
- В документе говорится, что работники ТЦК смогут забирать у граждан и предприятий автомобили в пользу ВСУ. То есть законопроект устанавливает военно-транспортную обязанность и призван обеспечить армию на время действия военного положения транспортными средствами и техникой.