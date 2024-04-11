У такому випадку Верховна Рада буде змушена зібратися та провалити цю блокуючу постанову. Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук.
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Блокуюча постанова
Євгенія Кравчук зазначила, що є певна група депутатів, яка не віддала голосів за законопроєкт про мобілізацію та критикувала його. Водночас депутатка наголосила, що військове командування України просило ухвалити його та саме у такій редакції.
Можливо, вони захочуть зареєструвати блокуючу постанову. Ми подивимося, чи будуть вони далі продовжувати фактично ставити себе в опозицію до військового командування України. Якщо це відбудеться, то Верховна Рада буде змушена зібратися та провалити цю блокуючу постанову,
– сказала вона.
Народна депутатка вважає, що голова Верховної Ради та Президент України Володимир Зеленський підпишуть законопроєкт про мобілізацію. Він набере чинності через місяць після публікації.
Законопроєкт про мобілізацію: головне
- Верховна Рада у четвер, 11 квітня, ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранці. Тепер законопроєкт має підписати спікер Верховної Ради та президент України.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту про мобілізацію. За його словами, цей документ – тільки один із багатьох, який стосується процесу мобілізації. Зміни до мобілізації внесли на запит військового керівництва. Зокрема, є посилення контролю щодо ухилянтів, також врахували питання відпусток і ротацій.
- У документі мовиться, що працівники ТЦК зможуть забирати у громадян та підприємств автівки на користь ЗСУ. Тобто законопроєкт встановлює військово-транспортний обов'язок, покликаний забезпечити армію на час дії воєнного стану транспортними засобами та технікою.