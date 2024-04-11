У такому випадку Верховна Рада буде змушена зібратися та провалити цю блокуючу постанову. Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук.

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Блокуюча постанова

Євгенія Кравчук зазначила, що є певна група депутатів, яка не віддала голосів за законопроєкт про мобілізацію та критикувала його. Водночас депутатка наголосила, що військове командування України просило ухвалити його та саме у такій редакції.

Можливо, вони захочуть зареєструвати блокуючу постанову. Ми подивимося, чи будуть вони далі продовжувати фактично ставити себе в опозицію до військового командування України. Якщо це відбудеться, то Верховна Рада буде змушена зібратися та провалити цю блокуючу постанову,

– сказала вона.

Народна депутатка вважає, що голова Верховної Ради та Президент України Володимир Зеленський підпишуть законопроєкт про мобілізацію. Він набере чинності через місяць після публікації.

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