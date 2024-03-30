В Комитете по нацбезопасности назвали самые абсурдные правки к законопроекту о мобилизации

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.

Были и такие предложения, поданные народными депутатами, которые просто поразили Комитет по нацбезопасности. Обо всех самых абсурдных правках рассказал 24 Каналу Федор Вениславский.

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Одинаковые правки

Вениславский рассказал, что некоторые нардепы, которые ходили на заседание Комитета по нацбезопасности и потом широко об этом рассказывали в своих соцсетях, подряд регистрировали по пять одинаковых поправок на разных страницах законодательных предложений. Несмотря на это, секретариат должен был их четко учесть.

Это очевидное злоупотребление правом на законодательную инициативу, направлено на затягивание процесса,

– подчеркнул Федор Вениславский.

Отсрочка для депутатов

Следующим абсурдным предложением было предоставить право на отсрочку для всех депутатов районных и городских советов. Причем, они выполняют свои полномочия фактически без оставления основного места работы.

Это такая дополнительная работа, дополнительная нагрузка. Поэтому, конечно, мы на это не пошли и минимизировали эти вопросы,

– отметил член Комитета по нацбезопасности.

Подарок уклонистам

Также многие нардепы пытались подать предложения, которые расширяют возможности для уклонения от мобилизации, например:

расширить перечень категорий, которые имеют право на отсрочку;

расширить перечень категорий, которые должны быть забронированы.

Иногда законодательные предложения доходили до парадоксального сценария. Мы с коллегами говорили, что если их учитывать, то закон превращается не в закон о мобилизации, а в закон о содействии возможности уклонения от призыва для тех, кто не хочет служить,

– подчеркнул народный депутат.

Часто нардепы думают о предстоящих выборах и пытаются понравиться избирателям своего округа, подавая бессмысленные правки. В то же время забывают, что интересы сохранения территориальной целостности и государственного суверенитета должны стоять на первом месте.

Учитывая это, в Комитете по нацбезопасности нашли золотую середину для законопроекта о мобилизации. С одной стороны, максимально будут учтены права людей, которые в этом нуждаются, и минимизированы возможности для уклонистов. С другой – будет обеспечена способность Украины противостоять стране-террористу – России.

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