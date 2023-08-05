Законные цели, – глава СБУ выдвинул условия России для окончания "хлопка" на кораблях

Василий Малюк, глава СБУ, который взял на себя ответственность за удары дронов на российские корабли, заявил, что российские суда - законные цели для Украины. Руководитель СБУ выдвинул простые условия России, как прекратить "хлопок" на кораблях.

Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле России. Глава СБУ подчеркнул, что спецоперации проводятся в территориальных водах Украины.

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Малюк назвал удары по кораблям России "эффективным шагом"

Следовательно, по его словам, спецоперации полностью законны.

Любой "хлопок", что происходит с кораблями России или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными,

– сказал он.

Также глава СБУ назвал России условия для прекращения атак на российские корабли и инфраструктуру.

"Если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них", – сказал он и добавил, что Украина стопроцентно победит Россию в этой войне.

Что известно об атаках дронов на российские корабли