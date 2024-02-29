Как только правительство получит финансирование, – Джонсон о принятии помощи Украине от США
Источник:"Голос Америки"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, когда конгрессмены вернутся к вопросу предоставления помощи Украине. По его словам, это произойдет после того, как американское правительство получит финансирование.
Пока же лидеры обеих партий должны согласовать решение по предотвращению временного прекращения работы американского правительства, или же шатдауна. От этого напрямую зависит принятие законопроекта о помощи Украине.
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Джонсон сказал, когда США вернутся к помощи Украине
Корреспондентка издания "Голос Америки" поинтересовалась у спикера Палаты представителей Майка Джонсона, имеет ли он ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине. На это американский чиновник ответил, что нижняя палата Конгресса рассматривает все доступные возможности.
И мы вернемся к этому (вопрос законопроекта о помощи Украине – 24 Канал), как только правительство получит финансирование,
– отметил он.
Стоит отметить, что спикеры 23 парламентов и руководительница Европарламента подписали открытое письмо к спикеру Палаты представителей США, где призвали Майка Джонсона способствовать принятию Конгрессом решения о выделении помощи Киеву. Это письмо инициировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Байден встретился с лидерами Конгресса по Украине
- Президент США Джо Байден 27 февраля созвал лидеров обеих партий Конгресса, лидера демократов в Палате представителей и спикера встретиться с ним в Белом доме. На этой встрече также присутствовала и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.
- Американские политики должны были обсудить законопроект о предоставлении Украине помощи. Кроме того, они также должны были обсудить избежание возможного шатдауна, что приведет к временной приостановке работы правительства США.
- Кроме того, участники должны обсудить одобрение военной помощи Израилю и гуманитарной помощи палестинцам, другие угрозы на Ближнем Востоке, в частности со стороны Ирана.
- После окончания разговора с Байденом лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер, выходя из Белого Дома, сказал, что это была "одна из самых напряжённых встреч", которую ему приходилось когда-либо переживать. По его словам, все присутствующие на встрече политики, включая спикера Палаты представителей США, согласились предпринимать совместные действия, чтобы избежать шатдауна в стране.
- В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал встречу в Белом Доме "откровенной и честной". Он также отметил, что имел "личную" встречу с Джо Байденом.