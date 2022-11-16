Небо не закрывается никогда, – военный эксперт объяснил главную причину

Из-за ракетного инцидента в Польше Украина усилит свои средства ПВО. В то же время в СМИ начала звучать ложная информационная кампания о "закрытии неба".

На сегодня нет совершенных систем ПВО, которые обеспечили бы уничтожение всех воздушных целей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Эксперт убежден, что падение российских ракет в Польше стало прецедентом и на сегодня нет гарантий, что он не повторится. В то же время Черник убежден, что такая ситуация лишь будет способствовать наращиванию украинской системы ПВО.

Аналитик подчеркнул, что в украинском медиасообществе ошибочно начали поднимать новую информационную волну о так называемом "закрытии неба".

Это очень глубокая и неправильная мысль. Потому что небо не "закрывается" никогда. Если даже у каждого куста поставить ЗРК "Patriot", то все равно будет прорыв обороны,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, Украина не может себе позволить "понижение бдительности", поэтому нужно выбирать правильные формулировки.

"Если мы скажем, что небо "закрыто", то обязательно кто-то расслабится, что станет непомерно высокой ценой для нас. Должны постоянно говорить метко и грамотно : прикрыли небо на 93 процента, прикрыли небо на 95 процентов, довели прикрытие неба до 98 процентов – вот это правильный нарратив", – резюмировал Черник.

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