В Киев 3 августа террорист по имени Сухроб Каримов захватил банк и угрожал его взорвать. Все присутствующие вышли, а наедине с террористом осталась только начальница отделения. Однако в сети распространили фото, на которых видно двух разных женщин рядом с заложником.

Поэтому возник вопрос: почему сначала заложницей была женщина, а потом – другая. В Службе безопасности Украины, которая проводила спецоперацию по задержанию террориста, уже объяснили эту коллизию.

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Что говорят в СБУ о заложницах

Во время захвата террористом банка, сотрудники находились на рабочих местах. На первых фото с места происшествия была зафиксирована сотрудница банка, к которой сначала обратился Каримов.

Сначала Каримов обратился к этой работнице отделения / Фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому всех эвакуировали, а руководитель отделения изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста.

Она была зафиксирована на фото и видео, опубликованных позже. В частности, на интервью с террористом, которое вышло в прямой эфир нескольких телеканалов, видно совсем другую женщину.

Начальница отделения, добровольно решила остаться с Каримовым / Скриншот с видео

Как произошел обмен: что рассказали в банке

Исполнительная директор "Универсал Банка" Ирина Староминская на своей фейсбук-странице прокомментировала это топ-событие дня. По ее словам, начальница отделения Наталья Чучупак предложила нападавшему воды и в это время нажала тревожную кнопку.

В дальнейшем она быстро вывела из отделения клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу и вместо нее осталась она.

3 часа Наталья вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтобы снайпер не попал,

– рассказала Староминская.

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