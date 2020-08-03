Заложница в БЦ "Леонардо": СБУ прокомментировала, почему на фото две разные женщины
В Киев 3 августа террорист по имени Сухроб Каримов захватил банк и угрожал его взорвать. Все присутствующие вышли, а наедине с террористом осталась только начальница отделения. Однако в сети распространили фото, на которых видно двух разных женщин рядом с заложником.
Поэтому возник вопрос: почему сначала заложницей была женщина, а потом – другая. В Службе безопасности Украины, которая проводила спецоперацию по задержанию террориста, уже объяснили эту коллизию.
Напомним Спецназовцы задержали киевского террориста: событие произошло в прямом эфире
Что говорят в СБУ о заложницах
Во время захвата террористом банка, сотрудники находились на рабочих местах. На первых фото с места происшествия была зафиксирована сотрудница банка, к которой сначала обратился Каримов.
Сначала Каримов обратился к этой работнице отделения / Фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко
Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому всех эвакуировали, а руководитель отделения изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста.
Она была зафиксирована на фото и видео, опубликованных позже. В частности, на интервью с террористом, которое вышло в прямой эфир нескольких телеканалов, видно совсем другую женщину.
Начальница отделения, добровольно решила остаться с Каримовым / Скриншот с видео
Как произошел обмен: что рассказали в банке
Исполнительная директор "Универсал Банка" Ирина Староминская на своей фейсбук-странице прокомментировала это топ-событие дня. По ее словам, начальница отделения Наталья Чучупак предложила нападавшему воды и в это время нажала тревожную кнопку.
В дальнейшем она быстро вывела из отделения клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу и вместо нее осталась она.
3 часа Наталья вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтобы снайпер не попал,
– рассказала Староминская.
Захват банка в Киеве: главное
- 3 августа неизвестный мужчина зашел в отделение Universal Bank в бизнес-центре "Леонардо", который расположен в центре Киева, и пригрозил взорвать бомбу.
- Террорист заявил, что привязал к ноге детонатор, и в случае его ликвидации взрывное устройство подорвет все вокруг.
- Все, кроме руководительницы отделения банка, покинули помещение. Злоумышленник требовал допуска журналистов, поскольку хотел выйти в прямой эфир одного из телеканалов.
- Нападавшим оказался 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Подозреваемого задержали сотрудники спецподразделения "Альфа" во время общения с журналистами и переговорщиком.
- В СБУ заявили, что операция прошла успешно. Относительно Каримова открыли уголовное дело по статье "террористический акт". Впоследствии выяснилось, что взрывчатки у него не было.