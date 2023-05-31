Наконец-то добрались до сайта Минобороны, – ветеран СБУ о розыске Россией украинских генералов

Россия 30 мая объявила в розыск украинских командующих Валерия Залужного и Александра Сырского. Информация об этом появилась на сайте российского министерства внутренних дел.

Однако мотивы розыска украинских генералов Залужного и Сырского страна-агрессор почему-то не указала. Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун отметил, что это "событие" не стоит никакого внимания и вообще не важное. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Пытаются сделать хоть что-то

Наверное, российским властям нечем больше заняться.

Возможно, россияне наконец добрались до сайта Министерства обороны или Генерального штаба Украины и решили всех, кто там указан, начать разыскивать,

– допустил генерал-майор СБУ в запасе.

На фоне того, что Россия разыскивает прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, украинские генералы оказались в хорошей "компании".

Виктор Ягун объяснил, почему Россия объявила в розыск украинских командующих: смотрите видео

Впрочем, причина такой активности российских властей лежит на поверхности. После громких провалов российской обороны – атаки дронов на Москву, прорыва ДРГ с российскими гражданами на территорию страны-агрессора, Кремлю нужно как-то отвлечь свое общество.

"Они пытаются показать, что хоть не смогли закрыть небо собственной столицы, но, по крайней мере, объявили в розыск Залужного и Сырского, – подчеркнул Виктор Ягун.

Больше об объявлении Россией в розыск Залужного и Сырского

Российские правоохранители внезапно объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Известно, что Россия возбудила против Залужного несколько дел, обвиняя его в "применении запрещенных методов ведения войны" и вероятном "обстреле мирного населения на Донбассе".

В то же время, из-за чего именно объявлены в розыск украинские генералы, в стране-агрессорке не уточнили.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал объявление Россией в розыск Залужного и Сырского. По его мнению, генералы "могут прийти сами в следственный комитет России". Однако придут они именно к тем россиянам, которые решили их разыскивать и "зададут им определенные встречные вопросы".