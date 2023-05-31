Проте мотиви розшуку українських генералів Залужного та Сирського країна-агресорка чомусь не вказала. Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун зауважив, що ця "подія" не варта жодної уваги і взагалі не має значення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Намагаються зробити хоч щось

Напевно, російській владі немає чим більше зайнятися.

Можливо росіяни нарешті добралися до сайту Міністерства оборони чи Генерального штабу України і вирішили всіх, хто там вказаний, почати розшукувати,

– припустив генерал-майор СБУ в запасі.

На тлі того, що Росія розшукує прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана, українські генерали опинились в непоганій "компанії".

Віктор Ягун пояснив, чому Росія оголосила в розшук українських командувачів: дивіться відео

Втім, причина такої активності російської влади лежить на поверхні. Після гучних провалів російської оборони – атаки дронів на Москву, прориву ДРГ з російськими громадянами на територію країни-агресорки, Кремлю потрібно якось відволікти своє суспільство.

"Вони намагаються показати, що хоч не змогли закрити небо власної столиці, то принаймні оголосили в розшук Залужного та Сирського, – наголосив Віктор Ягун.

Важливо! Раніше росіяни поширювали фейк про нібито "зникнення" Валерія Залужного. Мовилось про буцімто поранення генерала. Також пропагандисти вигадали, що Залужний проводить відпустку на Кіпрі. Проте головнокомандувач опублікував свої актуальні фото та звіти зі своїх робочих поїздок та спростував вигадки окупантів.

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