"Лучший подарок – ликвидированные оккупанты": пилоты оригинально поздравили Залужного с юбилеем

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля отмечает свой золотой юбилей. Украинского генерала поздравляют все военные и публичные лица. Один из самых оригинальных подарков сделали Залужному украинские пилоты.

Так, военные воздушных сил написали поздравление Залужному на одной из ракет воздушного базирования. Пилоты отметили, что эту ракету в скором времени увидят и российские захватчики.

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Оригинальное поздравление Залужному от пилотов

Командующий Воздушными силами Николай Олещук изложил довольно интересное поздравление для главнокомандующего ВСУ. Так он подчеркнул, что пилоты решили оригинально поздравить Залужного с 50-летием на фоне американской управляемой авиабомбы JDAM-ER.



Пилоты ярко поздравили Залужного с юбилеем / Фото Воздушных сил ВСУ

Он подчеркнул, что лично поддерживает такой "подарок".

"Мертвые россияне" – действительно лучший подарок,

– подчеркнул Олещук.

В заключение он отметил, что также присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые уже сказали украинскому генералу. Он также подчеркнул, что все вместе украинцы точно одержат победу в войне с Россией.

Что известно о "умных" крылатых бомбах JDAM-ER Это американская разработка – комплект наведения, превращающий "обычный" снаряд в "умный". Эти бомбы используются в существующих в Украине истребителях.

Дальность поражения JDAM-ER – 45 миль, то есть 72,4 километра, а авиационное базирование позволяет выдвинуться гораздо дальше, чем позволяют колесные или гусеничные аппараты.

JDAM имеет большой вес и ударную силу. Крылья крепятся к авиационным неуправляемым бомбам, массой от 220 до 900 килограммов. Таким образом, эффект от применения JDAM будет значительно больше.

Вместе с самой бомбой комплект наводки стоит в районе 30 000 долларов.

Залужный отмечает свой юбилей