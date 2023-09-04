Замена министра обороны: Резников "не в курсе", который может быть назначен послом в Британии
Источник:"Бабель"
Владимир Зеленский 3 сентября решил уволить Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Ранее несколько источников сообщали, что экс-министр может быть признан послом нашего государства.
В частности, он, вероятно, будет представлять интересы Украины в Великобритании. Однако сам Резников "не в курсе", который, вероятно, назначат дипломатом в Соединенном Королевстве.
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Резников не знает о своем новом предназначении
Журналисты спросили Алексея Резникова, знает ли он, что в ближайшее время он может быть назначен послом Украины в Великобритании. Сам он заявил, что не знает ничего об этом решении главы государства.
Не в курсе,
– заявил он.
Следует отметить, что сообщения, что Резникова могут назначить послом в Соединенном Королевстве, распространили несколько народных депутатов. В частности, это были Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
В конце концов, спикер министерства иностранных дел Олег Николенко ранее опроверг эту информацию, призвав народных депутатов не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики нашего государства.
Алексея Резникова уволили с должности министра обороны
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 сентября сообщил о важной замене министерства обороны. Он подчеркнул, что собирается снять с поста Алексея Резникова.
- Кроме того, он также сообщил, что уже нашел новую кандидатуру на пост главы Минобороны. Возглавить министерство должен глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Пока неизвестно, кто именно заменит Умерова на должности, которую он занимал раньше.
- Самого Резникова, по предварительным данным, может быть назначен послом в Великобритании. Сейчас у нашего государства нет постоянного представителя после увольнения с этой должности Вадима Пристайко.
- Следует отметить, что Алексей Резников ранее утверждал, что покинет пост министра, если его об этом попросит Владимир Зеленский. Это ведь прерогатива президента назначать или снимать с поста главы Минобороны.