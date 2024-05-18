Существует единственная проблема: почему Запад до сих пор боится поражения России в войне

Западные партнеры боятся поражения России, ведь это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. В то же время Владимир Зеленский считает, что партнеры хотят, чтобы Украина не проиграла. Он считает это "абсурдной ситуацией".

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, рассказал 24 Каналу, что поражение России на украинской территории приведет к ее развалу. Так же как в результате поражения советской армии в Афганистане развалился Советский Союз.

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Не надо бояться

"Именно поэтому западным партнерам не нужно чего-то бояться. Необходимо планировать устройство мира, который будет после распада России, и принимать соответствующие решения", – подчеркнул военный эксперт.

Единственная проблема, которая беспокоит Запад – контроль над российским ядерным оружием. После распада СССР контроль над советским ядерным оружием сохранился, потому что этот процесс курировало главное управление министерства обороны.

Сейчас 12 ГУ МО России контролирует ядерные заряды. Там есть высококвалифицированные кадры. Они прекрасно осознают ответственность перед судьбой человечества – не только России. Поэтому нужно было бы назначить комиссара по контролю за ядерным оружием России со стороны ООН. Это позволит генералам, руководителям 12 ГУ МО, которые держат в своих руках весь ядерный боезапас России, передать его под контроль этого комиссара,

– отметил Роман Свитан.

Финансирование не является проблемой – можно предоставить им соответствующее денежное содержание. А старшему руководителю даже устав российской армии позволяет присягнуть комиссару ООН. Любой начальник, который является старшим по званию, является непосредственным руководителем для любого подчиненного. Поэтому комиссар ООН, по мнению полковника запаса ВСУ, является высшим начальником для генералов 12 ГУ МО, чем руководитель России.

Ядерные угрозы России: важное

Москва заявила 6 мая, что планирует провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Россияне хотят привлечь к учениям силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот. Россия приняла такое решение в ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в ее адрес.

В то же время Кремль усиливает свои ядерные угрозы, ведь намерен в 2024 году развернуть ядерное оружие или макет боеголовки в космосе.

Об этом предупредил председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер. Кроме того, Джозеф Байден заявил, что Москва работает над созданием противоспутникового космического оружия, что не представляет прямой угрозы человеческим жизням.