Охота на С-300: какими могут быть последствия ударов западным оружием по России
Западные партнеры Украины разрешили, хоть с определенными ограничениями, применять свое оружие для ударов по территории России. Теперь часто появляются сообщения об уничтожении вражеских систем ПВО и другой военной техники в Белгородской области.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что основным промежуточным итогом и достижением дипломатических переговоров является получение разрешения на атаки по России. Он считает, что это колоссальный шаг вперед.
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Когда ожидать последствий атак то территории России
Петр Черник отметил, чтобы сделать объективные итоги результатов атак по военным объектам страны-агрессора, нужно более месяца. Только так удастся оценить реальные масштабы потерь врага.
Есть определенные ограничения от партнеров Украины (по применению оружия – 24 Канал), однако HIMARS имеет дальность 84 километра для осуществления ударов боеприпасом M32A1 или M32A2. Для охоты на зенитно-ракетные комплексы С-300 этого достаточно,
– отметил он.
То оружие, которым западные партнеры позволили атаковать территорию России, по мнению военного эксперта, сможет эффективно уничтожать склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. Это значительная нагрузка на логистику противника. Им придется использовать больше собственных ресурсов.
Где есть первый шаг, там обязательно будет и второй. Не сомневаюсь, что Украине через некоторое время позволят применять ракеты ATACMS для атак по России,
– сказал Петр Черник.
Удары по территории России западным оружием
- США разрешили Вооруженным Силам Украины осуществлять удары по территории России с использованием американского оружия. Это касается не только приграничных с Харьковом регионов.
- Эммануэль Макрон заявил, что международные партнеры должны позволить Украине наносить удары по России. Это заявление президента Франции расценивается как разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. Об этом на условиях анонимности сообщил журналистам офицер военной авиации.
- Президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на удары по России с помощью американского оружия. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что после начала российского наступления на Харьковщину Украина обратилась к США за разрешением использовать американское оружие для ударов по России.