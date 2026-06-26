Оккупанты били по Запорожью баллистикой и дронами: местные слышали несколько взрывов, есть пострадавшие

Днём 26 июня оккупационные силы атаковали Запорожье, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В настоящее время фиксируются последствия удара, есть пострадавшие.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Каковы последствия атаки на Запорожье?

С 9:00 26 июня в Запорожье и области сохраняется угроза ударов российской баллистики и беспилотников. В городе взрывы были слышны в 11:20 и 11:27.

Позже Федоров уточнил, что дым, который наблюдают жители Запорожья, вызван вражеским ударом.

В 11:38 взрывы прогремели в третий раз. На фотографиях, опубликованных местными властями, видно, как в результате вражеского удара загорелся гражданский автомобиль.

На данный момент известно о семи пострадавших. Всем пострадавшим врачи оказывают медицинскую помощь.



Последствия атаки на Запорожье / Фото Запорожской ОГА

На фотографиях, опубликованных ОГА, запечатлен масштабный пожар: горит крыша здания, пламя распространяется на помещения, также уничтожен автомобиль.

Впоследствии местные власти уточнили, что российский удар повредил складские помещения и офисное здание. Повреждены окна, фасады, кровли прилегающих домов. Загорелись автомобили.

Окончательные последствия пока выясняются.

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Отметим, что угроза удара по Запорожью остается актуальной.

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Напомним, днём ранее, 25 июня, вражеские войска атаковали беспилотниками автозаправочную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тот же день россияне нанесли ракетные и дронные удары по автостоянке. В результате удара загорелись грузовики.