Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя?

З 9:00 26 червня у Запоріжжі та області зберігається загроза ударів російської балістики та безпілотників. У місті вибухи було чутно о 11:20 та 11:27.

Пізніше Федоров уточнив, що дим, який спостерігають жителі Запоріжжя, спричинений ворожим ударом.

Об 11:38 вибухи прогриміли втретє. На опублікованих місцевою владою фото видно, як внаслідок ворожого удару спалахнула цивільна автівка.

Наразі відомо про сімох постраждалих. Усім потерпілим лікарі надають медичну допомогу.



Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізька ОВА

На світлинах, опублікованих ОВА, зафіксовано масштабну пожежу: горить дах будівлі, полум'я шириться на приміщення, також знищено автомобіль.

Згодом місцева влада уточнила, що російський удар понівечив складські приміщення та офісну будівлю. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки.

Остаточні наслідки ще з'ясовуються.

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