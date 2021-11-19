В Запорожье маршрутка влетела в грузовик: есть пострадавшие

В Запорожье утром 19 ноября маршрутный автобус врезался в грузовой тягач. Пострадали водитель и 5 пассажиров.

ДТП произошло утром около 6: 00 утра на улице Южное шоссе в Запорожье.

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Маршрутка врезалась в грузовой тягач

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter двигался по маршруту село Владимирское – Запорожье. В салоне ехали восемь человек. Впереди остановился грузовой тягач с полуприцепом.

Водитель маршрутки не смог соблюсти безопасную дистанцию и не объехал тягач. Пострадавших забрали в больницу, чтобы установить повреждения.

Полиция открыла уголовное производство. Водителей, которые видели аварию и имеют видеозаписи, просят обратиться в полицию.



Авария в Запорожье / Фото Нацполиции

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