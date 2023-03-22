На одном из балконов на месте попадания ракет в Запорожье уцелел флаг Украины: щемящее фото

Российские террористы 22 марта направили свои смертоносные ракеты на жилые дома Запорожья. После атаки врага на одном из балконов поврежденного дома уцелел флаг Украины.

Местный телеграмм-канал опубликовал фотографию флага на одном из балконов дома в Запорожье, который атаковали оккупанты. Украинский флаг на балконе – это символ, демонстрирующий оккупантам, что им не удастся сломать Украину, несмотря на все кровавые теракты.

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Ермак обещает ответ за теракт России

Также на фотографию из Запорожья обратил внимание руководителя Офиса Президента Андрей Ермак, распространивший фотографию в своих социальных сетях.

Он отметил, что Россия получит ответ за свои террористические действия против Украины. "Запорожье. За все теракты будет ответ", – отметил Ермак.



Украинский флаг на балконе разрушенного дома в Запорожье / Фото Оперативно by HLEP

Россия обстреляла Запорожье 22 марта: что известно о террористической атаке