На Запорожье оккупанты обстреляли тюрьму, 3 больницы и храм Московского патриархата

15 мая 2022 , 09:57
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Источник:

фейсбук Сил обороны Запорожского края

Российские оккупанты не прекращают обстрел подразделений ВСУ и уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожье. Они продолжают наносить удары по области.

Оккупанты продолжают бить по Запорожью

Так, в селе Малая Токмачка, Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов оккупантами было повреждено хозяйственное здание на территории ГУ "Ореховское исправительное учреждение №88".

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Рашисты артударами повредили три отделения больницы и Храм религиозной общины московского патриархата УПЦ. Все это произошло в городе Орехов.

По данным фактам осуществляются процессуальные действия по открытию уголовного производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожье

При этом военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской агрессии. Они дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

  • личного состава – 56 человек, 18 ранены;
  • боевых бронированных машин – 8 единиц;
  • автомобильной техники – 10 единиц;
  • минометов – 4 единицы;
  • БПЛА – 1 единица.

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Автор: Марта Касіянчук