В Запорожье подорожает проезд в маршрутках
Источник:Суспільне
Из-за подорожания топлива в Запорожье вырастет стоимость на проезд в маршрутках. Новый тариф будет действовать уже с 13 июня.
Такое решение принял исполнительный комитет Запорожского городского совета. Там пояснили, что повышение базируется исключительно на подорожании топлива и является экономически обоснованным.
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Известно, что теперь проезд в маршрутках будет стоить минимально – 12 гривен.
Исключение составляют длинные маршруты, которые курсируют в Хортицкий район. Они будут на гривну дороже. То есть проезд на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 и 58 составит 13 гривен,
– пояснил врио городского главы Запорожья секретарь горсовета Анатолий Куртев.
"При этом хочу отметить, что Запорожье – это единственный украинский город, в котором проезд в городском электротранспорте остается бесплатным. И бесплатным он будет до самого конца войны. А также не забывайте о том, что в Запорожье и во время войны во всех видах городского транспорта продолжает действовать льготный проезд", – добавил Анатолий Куртев.
Отметим, что в Запорожье пенсионеры могут пользоваться льготами с 10:00 до 15:00 ежедневно. Другие льготные категории граждан, которые определены украинским законодательством, могут рассчитывать на бесплатный проезд без ограничений во времени.
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