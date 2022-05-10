На Запорожье разгромили подразделение морской пехоты России, которое было под Киевом, – Жорин

Несколько дней назад украинские защитники в Запорожье снова встретили один из подразделений морской пехоты России, который был первоначально в Киевской области. Наши ВСУ в очередной раз разграбили российских военных и заставили их отступить.

Об этом эксклюзивно в интервью 24 каналу рассказал экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин.

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Он признался, что как тогда оккупанты получили от ВСУ "на орехи", так же и 2 дня назад, но уже в Запорожье.

Мы сожгли 2 танка (подразделения морской пехоты России – 24 канал), несколько БМП и "набили" множество оккупанты, после чего они были вынуждены отступать на несколько населенных пунктов назад,

– заявил Максим Жорин.

По его словам, это одно из подразделений, которое "убегало" из Киевской области, но его в России перекомплектовали и снова бросили на территорию Украины уже в другом направлении. "И так сложилось, что мы их снова встретили", – добавил Жорин.

Ранее Максим Жорин рассказал, что украинские военные, кроме дипломатического пути, готовят и военный путь освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ.

Он также сказал, что у них много храбрых военнослужащих, которые рвутся и готовы на все, чтобы уволить товарищей и деблокировать Мариуполь. Однако, по его словам, это не операция для одного подразделения, это общевойсковая крупная и масштабная операция.

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О деблокаде Мариуполя Максим Жорин рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу. Полный разговор с экс-командиром полка защитников Мариуполя читайте в ближайшее время на сайте 24 канала.