Оккупанты снова похитили двух работников ЗАЭС: их вывезли в неизвестном направлении

Российские оккупанты продолжают творить беспорядок на Запорожской АЭС. На этот раз они снова похитили работников станции.

Захватчики задержали двоих мужчин. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

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Оккупанты похитили работников Запорожской АЭС

17 октября российские террористы задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.

В "Энергоатоме" обратились к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.

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