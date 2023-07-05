Если ожидали – этого не произойдет: зачем россияне запугивают подрывом ЗАЭС
Российские оккупанты в последнее время принялись активно запугивать провокациями на Запорожской атомной электростанции. В общем есть три составляющие, которые захватчики могут использовать в удобное для них время.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он не исключает, что оккупанты что-то используют, чтобы обвинить Украину.
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Почему россияне могут совершить теракт на ЗАЭС
Гетьман отметил, что все ожидали, что ночью 5 июля россияне подорвут Запорожскую АЭС. Есть сообщения, что станция работает условно в штатном режиме, не было зафиксировано перемещение людей и российских войск.
Если все этого ожидали – этого точно не будет,
– сказал майор запаса.
В то же время, он не исключает, что такое может произойти в дальнейшем. В общем, есть несколько сценариев, как оккупанты могут это сделать. К тому же есть три составляющие, которые россияне могут использовать в удобное для них время – политическая, экономическая и военная.
Какова цель оккупантов
Военный эксперт объяснил, что военная составляющая – это попытка произвести радиоактивное загрязнение местности, чтобы приостановить наступательные действия наших войск.
Экономическая составляющая состоит в том, чтобы разрушить мощную часть нашей энергетической структуры, ведь Запорожская станция является самой большой АЭС в Европе.
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Что касается политической составляющей, то, по его словам, перед уходом и возможной передачей ЗАЭС под контроль МАГАТЭ оккупанты могут сделать там какое-то разрушение, чтобы обвинить Украину. Так они попытаются показать всему миру, что мы ненадежный партнер.
Есть большие сомнения, что они (россияне – 24 Канал) просто так передадут станцию, ничего там не разрушив, не повредив,
– считает Гетьман.
То есть, предполагает он, что-то оккупанты все-таки используют, вряд ли они просто выйдут из Запорожской АЭС.
Угроза теракта на ЗАЭС: главное
- В Вооруженных Силах Украины 4 июля предупредили о возможной провокации на Запорожской АЭС. Там отметили, что на станции заметили предметы, визуально похожие на взрывчатку. Они были размещены на двух энергоблоках станции.
- Специалисты Института изучения войны проанализировали, может ли Россия взорвать Запорожскую АЭС. Они убеждены, что сейчас Кремль вряд ли создаст радиационный инцидент на атомной станции.
- В Генштабе заверили, что Силы обороны подготовлены к возможному подрыву россиянами ЗАЭС. Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов отметил, что подразделения ГСЧС также будут привлекаться к выполнению специфических для них мероприятий.