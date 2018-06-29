Запорожский "Мотор" узнал имена соперников в Лиге Чемпионов

Гандбольный клуб "Мотор" из Запорожья, который в 2018 году вернул себе титул чемпиона Украины, узнал имена соперников, с которыми им предстоит встретиться в Лиге Чемпионов.

Украинский клуб попал в группу B, где также выступят два французских клуба ПСЖ и "Нант", а также венгерский "Пик Сегед", немецкий "Фленсбург Хандевитт", датский "Скьерн Хандболд", хорватский "Загреб" и словенский "Целе Пивоварна Лашко" .

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Точный календарь матчей пока неизвестен. Матчи стартуют 12 сентября. Групповой турнир продлится до 3 марта 2019 года.

Победители групп А и В направления выйдут в 1/4 финала. Команды, которые в группах A, B, C и D займут места со 2 по 6, начнут выступление в плей-офф со стадии 1/8 финала.

Стоит отметить, что на этот раз "Мотор" будет принимать соперника в Запорожье на арене "Юность", а не в других украинских городах (Харьков, Киев и Бровары), как это было до этого.