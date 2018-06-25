Круговая недальновидность или Почему в Украине продолжают исчезать легендарные спортивные клубы?

Иван Вербицкий о том, почему в Украине пропал еще один легендарный клуб. И кто к этому причастен.

Со спортивной карты Украины исчез еще один спортивный клуб. И речь не о футбольной "Полтаве", которая умерла, не успев пожить. Так, команда получила право выступать в Премьер-лиге, однако вместо выступать там, от этого права отказалась. Более того, владелец клуба, одиозный олигарх Соболев, решил команду ликвидировать вообще, при этом теша полтавчан обещаниями, что отныне сосредоточится на развитии детского футбола.

Читайте также: Украинские чемпионы: какие команды выиграли свои чемпионаты и кубки в Украине

Однако у Полтавы есть "Ворскла". Без клуба, который просуществовал неполных 11 лет, местные жители как-то обойдутся. Речь, как было сказано выше, о другом. Вообще не о футболе. В конце рабочей недели стало известно, что Федерация баскетбола Украины отказала в праве выступать в Суперлиге-218/2019 самому легендарному баскетбольному клубу нашего государства – основанным в 1945-м чемпионам СССР-1989, десятикратным чемпионам Украины киевскому "Будивельнику". Причина тривиальна – из-за длительной задолженности перед игроками и тренерами, накопленной в течение 2013-2015 годов, на клуб наложены санкции ФИБА. Если Украинская федерация не будет реагировать на эту "безделушку", наказание коснется не только одной отдельной взятой команды, а отечественного баскетбола в целом.

Позиция нынешнего владельца БК "Будивельник" Богдана Гулямова вроде понятна. Нынешнее положение он оправдывает невыполнением финансовых обязательств со стороны бывшего спонсора – ПАБ КБ "Приватбанк".

Читайте также: Святослав Михайлюк в НБА будет выступать за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Собственно, "Будивельник" – лишь одна из составляющих длинной цепочки, которая разорвалась и начала стихийно разлетаться после того, как побили горшки двое олигархов. Один сейчас возглавляет наше государство, а другой в то время был руководителем Сичеславской облгосадминистрации. В следствие конфликта господин Коломойский вынужден был смириться с национализацией "Приватбанка", сам уехал за границу, а от большинства украинских проектов отрекся. Точнее, медийное воздействие в виде "Плюсов" и группы сайтов холдинга "Главред" Игорь Валерьевич терять не спешит. А вот к спортивным клубам олигарх с тремя паспортами интерес потерял окончательно. Как говорится, неактуально.

Наиболее резонансной, конечно, стала ситуация с футбольным "Днепром". Его господин Коломойский бросил на произвол судьбы еще летом 2015-го, сразу после того, как команда под руководством Мирона Маркевича сыграла в финале Лиги Европы, где уступила испанской "Севилье".

Вообще, ситуация с ФК весьма показательна. Показательна с точки зрения порядочности господина Коломойского и его методов ведения бизнес-деятельности. Долги, за которые на клуб были наложены санкции УЕФА, накапливались не со времени конфронтации с господином Порошенко, а с 2010-го, то есть с тех пор, как олигарх пригласил на должность тренера авторитетного испанца Хуанде Рамоса и начал вкладывать в клуб большие деньги. Просто в те времена быть владельцем футбольного клуба было признаком статусности украинских топ-олигархов. Игорь Коломойский исключением быть не хотел и начал "гонку вооружений" с другими "светилами" калибра Ахметова, Суркисов и Ярославского. Денег на клуб, футболистов и тренеров тогда не жалел никто. Можно даже сказать, что затраты часто были стихийными.

Читайте также: Украинский вратарь Лунин официально перешел в мадридский "Реал"

Однако в то время, пока Ахметов приглашал топ-менеджеров из Европы и пытался сделать "Шахтер" прибыльным, Суркисы отличались жадностью, а Ярославский контролировал расходы лично, Игорь Коломойский уделял "Днепру" внимание ситуативно, доверив ведение деятельности "профессионалам" вроде Андрея Стеценко.

В остальных спортивных клубах, которые прямо или косвенно связывали с днепровским олигархом, ситуация почти не отличалась. А таких клубов было много. Достаточно вспомнить, что в 2009-м Коломойский перессорился с руководством Федерации баскетбола Украины и организовал альтернативную лигу из десяти команд, из которых только на финансируемых нынешним руководителем ФБУ Михаилом Бродским "Черкасских мавп" влияния не имел. В следующем году, правда, компромисс был найден и чемпионат был объединен, но количество клубов Коломойского от этого не сильно уменьшилось.

В футболе в начале второго десятилетия 2000-х Коломойский имел свою долю в четырех клубах Премьер-лиги – "Днепре", киевском "Динамо" (официальный спонсор), "Волыни" и "Карпатах", а также в перволиговом "Нефтянику" из Ахтырки. И еще учтите, что из-за разногласий с тогдашним министром по вопросам Евро-2012 Борисом Колесниковым Игорь Валерьевич отказался от создания хоккейного "Будивельника", который должен был заявляться и выступать в российской Континентальной хоккейной лиге.

Читайте также: ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею сезона 2017/18

Понятно, что влиять на такую лавину проектов самостоятельно олигарх не мог, иногда на длительное время обязательства забывал, поэтому каждый клуб, за исключением футбольного "Динамо", регулярно испытывал материальные трудности. Баскетбольный "Днепр" из-за задолженности перед игроками именно в те годы тоже пострадал из-за санкций ФИБА и на протяжении двух сезонов, имея звездного тренера Вальдемараса Хомичуса из Литвы, не мог вести трансферную деятельность.

В 2015-м же после упоминаемого конфликта с руководством государства Коломойский к спорту вообще остыл. Из баскетбольных клубов, которые он финансировал, остались лишь "Днепр" и "Будивельник". Да и то финансировались команды уже не самим Коломойским, а теми, кому Игорь Валерьевич когда-то эти проекты доверил – Валерием Кондратьевым и Богданом Гулямовым. Разница только в том, что "Днепр", попавший под санкции раньше, с долгами рассчитаться успел и сейчас как может функционирует. А задолженность "Будивельника" для господина Гулямова оказалась неподъемной. И то при условии, что в прошлом сезоне клуб существенно урезал бюджет, а матчи в столичном Дворце спорта проводил за бесценок благодаря содействию ФБУ.

Впрочем, в случае с "Будивельником" не стоит вешать всех собак исключительно на Коломойского. Беда в том, что чувствуя поддержку покровителя, Богдан Гулямов привык жить на широкую ногу. Это – типичный пример недальновидного руководителя по-украински. В то время, когда тот же господа Кондратьев в Днепре и Бродский в Черкассах наряду с профессиональными клубами Суперлиги не жалели денег на детско-юношеский баскетбол, господин Гулямов в Киеве наоборот от школы при БК "Будивельником" отказался. Мол, зачем. Если есть возможность покупать высококлассных исполнителей?

Читайте также: Украинец Юсуф Санон в НБА будет выступать за "Вашингтон"

И действительно, в сезоне-2013/2014 Гулямов был на коне. Пригласив наставника сборной Латвии Айнарса Багатскиса, он собрал в Киеве звездный состав, в котором были литовцы Мариуш Лавринович и Дайнюс Шаленга, американцы Ди-Джей Саммерс, Рики Минард и Лео Лайонс, сильнейшие украинцы Артур Дроздов и Михаил Анисимов. "Будивельник" впервые и пока единственный раз в истории украинского баскетбола выступал в Евролиге. И выглядел на фоне испанской "Барселоны", российского ЦСКА или турецкого "Фенербахче" вполне достойно.

Однако в том-то и дело, что господин Гулямов себя переоценил. Ситуация в Украине именно в то время кардинально изменилась. После того, как Коломойский занялся большой политикой, его бизнес-воспитанник оказался с проблемами клуба наедине. И тут оказалось, что справиться с безумных размеров расходами он не способен. После урезания бюджета "Будивельник" в течение следующих трех лет опирался прежде всего на воспитанников пропавшего ранее БК "Киев". Олимпийский чемпион Александр Волков, управляя тем клубом за деньги Дмитрия Фирташа, в отличие от Гулямова, понимал, что без собственных воспитанников функционировать будет сложно, а потому вкладывать средства в молодежь не стеснялся.

На мгновение владелец "Будивельника" даже поверил, что несмотря ни на что клуб держится на плаву. А значит, можно усилиться легионерами и снова претендовать на самые высокие в условиях нашего Чемпионата места. Такой ход принес "Будивельнику" чемпионство в сезоне-2016/2017. Как потом окажется, эта победа была пирровой. Понятно, что покрыть долги с помощью экономии в том Чемпионате было бы сложно, однако уменьшить задолженность Гулямов возможность имел. Имел, но делать этого не стал.

Читайте также: Запорожский "Мотор" в шестой раз стал чемпионом Украины по гандболу

Собственно, недальновидность наших, с позволения сказать, спортивных менеджеров, не перестает поражать. Большинство из них словно живет одним днем, считая, что так, как сейчас, будет всегда. Некоторые, укротив собственные амбиции, постепенно теряют к спортивным проектам интерес и банально их сворачивают. Разве не так было с другим легендарным клубом – хоккейным "Соколом", который в первом десятилетии 2000-х выкупил Сергей Тарута? Впрочем, порадовавшись игрушке, ныне перспективный политик, который улыбается нам со всех бордов, понял, что вместо ожидаемой славы он получил дополнительный геморрой, что матчи "Сокола" в Киеве посещает людей не больше, чем другое тогдашнее детище господина Таруты – ФК "Металлург" в Донецке. Сергей Алексеевич хотел славы уже сейчас, не учтя, что невозможно раздуть волну любви к хоккею уже и сейчас в стране, которая имела только подобие национального чемпионата и где этот вид спорта не столько жил, сколько доживал.

Тарута поигрался и довел до исчезновения "Сокол". Коломойский с Гулямовым довели до краха "Будивельник". Еще один легендарный киевский клуб – женский гандбольный "Спартак", который во времена Игоря Турчина выиграл 13 кубков чемпионов – вроде и существует. Но в том-то и дело, что это не жизнь, а существование, потому что гандбола в нашей стране не видит никто. А в школьных залах, где проводятся матчи национального чемпионата, собираются только родители и друзья игроков. И то в лучшем случае. О существовании волейбольного "Локомотива" и ватерпольного "Динамо" обыватель уже, видимо, успел забыть.

Читайте также: Львовские "Кажаны" впервые в своей истории стали чемпионами Украины по волейболу

С другой стороны, винить только экономические реалии, примитивное мышление олигархов, отсутствие спортивного менеджмента в Украине, как явления, не стоит. К упадку спорта в государстве собственным равнодушием приложился каждый из нас. Люди, которые кроме футбола (и то в основном по большим праздникам в виде еврокубков) ничего другого смотреть не хотят, даже зная, что в хоккее, гандболе или волейболе исполнители мирового уровня у нас появляются регулярно. Журналисты, которые пишут/показывают только то, что легко доступно и попсово, не загружая себя поиском недоступной информации. Государство, которая на протяжении 27-ми лет не позаботилось о пропаганде спорта и здорового образа жизни.

Итак имеем классический замкнутый круг под названием "Почему бедные". Круг, из которого никто выбираться не желает, а это приводит к почти полному упадку спорта в нашем государстве. Даже не как индустрии (ее у нас никогда и не было), а как социального явления.