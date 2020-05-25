Запуск метро в Украине: в Харькове уже работает, а в Днепре до сих пор не открыли – фото, видео

В Украине с 25 мая разрешили работу метро. В то же время не все города смогли вовремя запустить метрополитен. В частности, в Днепре метро до сих пор не открыли. В то же время в Харькове уже более 40 тысяч пассажиров смогли проехаться в подземке.

Почему метро в Днепре не открылось

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям Днепра затянула с решением о возобновлении работы метро. В Минздраве до последнего колебались, открывать ли в городе метрополитен. Соответствующее решение могут принять сегодня, сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

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В то же время троллейбусы и трамваи в Днепре заработали в обычном режиме без спецпропусков.

Как работает метро в Харькове

В Харькове метро заработало еще с 05:30. На предприятии заверили, что будут пускать в метро только пассажиров в масках и респираторах. Объявления об этом появились на входах в станции.

Объявление в метро Харькова / Фото ХС

Однако очевидцы утверждают, что на платформы подземки попали как люди в масках, так и без них. При этом работники метро носят маски.

По данным горсовета Харькова, в течение первых четырех часов работы метро перевезло свыше 40 тысяч пассажиров.

Очередные полицейские выдавали отдельным людям маски, но предупредили, что количество бесплатных масок ограничено.

Обратите внимание! Городская власть Харькова сообщила, что прямые убытки метро в Харькове за время карантина превысили 180 миллионов гривен.

Харьковское метро возобновило работу / true.xa

Смотрите видео о запуске метро в Харькове:

Что известно об открытии метро в Украине?

Метро в Киеве, Днепре и Харькове закрыли 17 марта во время первой волны карантина в Украине, связанного с пандемией COVID-19. Все это время метрополитен был закрыт.



О возобновлении работы подземки сначала просили мэры этих городов. Впоследствии в пределах ослабления карантинных ограничений правительство разрешило открыть метро.



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