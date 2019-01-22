"Заря" отправила в дубль ведущего футболиста, который отдал клубу более 10 лет
Луганская "Заря" отправилась на сборы в Турцию, куда с командой не полетел Артем Гордиенко. Игрок переведен в дублирующий состав.
Руководство "Зари" пока не комментирует данную ситуацию, сообщает сайт болельщиков "Зари".
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27-летний защитник вместе с Василием Приймой и Александром Сватком не полетел с командой на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Оба футболиста также были переведены в дубль и должны продолжить карьеру в других клубах.
Гордиенко выступает за "Зарю" в течение всей профессиональной карьеры, в текущем сезоне на его счету 14 матчей и 3 гола во всех турнирах.
Источник: 24 Канал
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