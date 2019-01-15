"Заря" подписала воспитанника сильнейшего клуба Сербии: видео
Луганская "Заря" официально оформила первый трансфер в 2019 году. Ряды луганчан пополнил нападающий Неманья Иванович.
Контракт подписан с сербским игроком сроком на два года, сообщает официальный сайт "Зари".
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В то же время в "Заре" не раскрывают другие детали сделки, в том числе стоимость легионера. По данным Transfermarkt, Иванович стоит 250 тыс. евро.
Последним местом работы форварда был белградский футбольный клуб "Синджелич".
Неманья Иванович – воспитанник одного из самых титулованных клубов Сербии "Црвены Звезды". Его рост 185 см, а рабочая нога – правая. В текущем сезоне за "Синджелич", который выступает во второй лиге Сербии, нападающий провел 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
Добавим, что ряды "Зари" сегодня также пополнил защитник Максим Белый.
Напомним, что луганская "Заря" решила разорвать контракт с украинским центральным защитником.
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