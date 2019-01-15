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      "Заря" подписала воспитанника сильнейшего клуба Сербии: видео

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      Клуб Юрия Вернидуба получил нового нападающего
      Клуб Юрия Вернидуба получил нового нападающего / footboom.com

      Луганская "Заря" официально оформила первый трансфер в 2019 году. Ряды луганчан пополнил нападающий Неманья Иванович.

      Контракт подписан с сербским игроком сроком на два года, сообщает официальный сайт "Зари".

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      В то же время в "Заре" не раскрывают другие детали сделки, в том числе стоимость легионера. По данным Transfermarkt, Иванович стоит 250 тыс. евро.

       

       

      Последним местом работы форварда был белградский футбольный клуб "Синджелич".

      Неманья Иванович – воспитанник одного из самых титулованных клубов Сербии "Црвены Звезды". Его рост 185 см, а рабочая нога – правая. В текущем сезоне за "Синджелич", который выступает во второй лиге Сербии, нападающий провел 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

      Добавим, что ряды "Зари" сегодня также пополнил защитник Максим Белый.

       

       

      Напомним, что луганская "Заря" решила разорвать контракт с украинским центральным защитником.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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