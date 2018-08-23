Заря – РБ Лейпциг: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Ситуация в украинском футбола в начале сезона 2018-2019 сложилась таким образом, что украинские зрители могут не увидеть матчи еврокубков. Однако игра "Зари" против "РБ Лейпциг" будет доступна для просмотра по телевидению и онлайн.

Стоит отметить, что вопрос трансляции этого матча решался в последние дни. Ведь матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы идут в пакете вместе с матчами групповой стадии. Следовательно, УЕФА продает их одному из телеканалов. Однако ни один из украинских телеканалов не купил пакет трансляции на следующие три года (сезоны 2018-2021). Поэтому украинские зрители пока не имеют гарантии, что матчи еврокубков покажут на украинском телевидении. Но на матчи плей-офф украинские медиа договорились о трансляции. Матчи "Зари" покажет канал "2+2". При этом до последнего в расписании канала стояли сериалы, которые должны были показывать в это время.

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Показ матча начнется в 21:25. сама игра стартует в 21:30.

Кроме просмотра по телевидению, игру можно будет посмотреть онлайн на официальном сайте телеканала по ссылке.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 Канала после матча.

Напомним, матч "Заря" – "РБ Лейпциг" состоится в четверг, 23 августа, в Запорожье. Ответный матч запланирован на 30 августа. Победитель этой пары попадет в групповой турнир Лиги Европы.

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