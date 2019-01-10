Защитник "Динамо" официально усилил аутсайдера турецкой Суперлиги

Защитник "Динамо" Николай Морозюк не будет выступать до конца сезона за киевский клуб. Футболист продлит сезон в турецкой Суперлиге.

Футболист сборной Украины на правах аренды присоединился к турецкому "Ризеспору", информирует официальный сайт "Динамо".

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За представителя турецкой Суперлиги, который в нынешнем чемпионате занимает последнее место в турнирной таблице, 30-летний футболист будет выступать до завершения сезона-2018/2019.

Добавим, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Отметим, что за турок выступает экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" – Александр Гладкий.

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