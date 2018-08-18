Защитник киевского "Динамо" перешел в "Базель"
"Базель" арендовал защитника "Динамо" Карлоса Самбрано, который пополнил состав киевлян только этой зимой.
Об этом сообщает официальный Twitter швейцарского клуба.
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Детали сделки, как и срок аренды, не разглашаются. 29-летний Самбрано перешел в "Динамо" зимой этого года на правах свободного агента, однако так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян, проиграв конкуренцию Бурде, Кадару и Шабанову.
Отметим, что именно "Динамо" выставило на трансфер перуанского защитника, а позже им интересовался "Гамбург".
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Источник: 24 Канал
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