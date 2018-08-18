Защитник киевского "Динамо" перешел в "Базель"

"Базель" арендовал защитника "Динамо" Карлоса Самбрано, который пополнил состав киевлян только этой зимой.

Об этом сообщает официальный Twitter швейцарского клуба.

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Transfer News | We’re delighted to announce the signing of Carlos Zambrano. The 29-year-old Peruvian center-back joins us on a loan deal from @DynamoKyiv. Welcome to FC Basel, Carlos! #SalICarlos #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/sUOLBNh4yo — FC Basel 1893 (@FC_Basel_en) 18 августа 2018 г.

Детали сделки, как и срок аренды, не разглашаются. 29-летний Самбрано перешел в "Динамо" зимой этого года на правах свободного агента, однако так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян, проиграв конкуренцию Бурде, Кадару и Шабанову.

Отметим, что именно "Динамо" выставило на трансфер перуанского защитника, а позже им интересовался "Гамбург".

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