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      Защитник "Шахтера" провел отпуск на Мальдивах

      12 Читати новину українською
      Бутко провел отпуск на Мальдивах
      Бутко провел отпуск на Мальдивах / shakhtar.com

      Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко рассказал о своем отдыхе во время зимнего межсезонья. Футболист отправился на Мальдивы, а также в Египет.

      "Отпуск продолжается не совсем привычно. Я отдохнул только неделю, после чего перешел к активным тренировкам. Занимаюсь почти ежедневно в двухразовом режиме. С семьей путешествовали на Мальдивские острова, а Новый год встретили большой компанией родных и друзей в Египте", – сказал Бутко официальному сайту "Шахтера".

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      Также Богдан рассказал, каким ему запомнился 2018-й год.

      "Для меня это был неоднозначный период. Первую часть года играл постоянно, а вторую – с переменным успехом. Конечно, запомнились наше чемпионство и Кубок Украины. Очень памятным стал Кубок, ведь я впервые выступал в финале", – резюмировал Бутко.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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