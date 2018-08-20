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Защитника испанского клуба хотят вызвать к национальной сборной Украины

126 Читати новину українською
Василий Кравец
Василий Кравец / ФК "Луго"

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может вызвать левого защитника испанского "Луго" Василия Кравца на тренировочный сбор.

Причиной такого шага может стать отсутствие достаточной игровой практики у двух других левых защитников, которые играли за "сине-желтых" – Николая Матвиенко и Эдуарда Соболя, сообщает "Команда1".

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Отмечается, что Матвиенко в этом сезоне сыграл лишь два матча за "Шахтер", при этом в одном из них выходил в центре обороны, а не на фланге. Соболь же вообще не играет, поддерживая форму с дублем "горняков", и находится в поиске нового клуба.

Стоит добавить, что Кравец перебрался в "Луго", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании) с 2017 года. Основным игроком команды он стал в начале 2018 года. Клуб по итогам прошлого сезона занял лишь 12-е место.

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Теги: Новости спорта Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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