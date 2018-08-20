Защитника испанского клуба хотят вызвать к национальной сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может вызвать левого защитника испанского "Луго" Василия Кравца на тренировочный сбор.

Причиной такого шага может стать отсутствие достаточной игровой практики у двух других левых защитников, которые играли за "сине-желтых" – Николая Матвиенко и Эдуарда Соболя, сообщает "Команда1".

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Отмечается, что Матвиенко в этом сезоне сыграл лишь два матча за "Шахтер", при этом в одном из них выходил в центре обороны, а не на фланге. Соболь же вообще не играет, поддерживая форму с дублем "горняков", и находится в поиске нового клуба.

Стоит добавить, что Кравец перебрался в "Луго", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании) с 2017 года. Основным игроком команды он стал в начале 2018 года. Клуб по итогам прошлого сезона занял лишь 12-е место.

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