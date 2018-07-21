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"Застенчивая" Ким Кардашян засветила голые ягодицы: фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram

37-летняя светская львица Ким Кардашян в очередной раз хвастается перед поклонниками в социальных сетях своими пышными формами. Однако на этот раз героиня реалити-шоу "Семейство Кардашян" заявила, что она достаточно застенчивая.

Ким опубликовала снимки, где позирует возле бассейна в белом мини-бикини, на своей странице в Instagram.

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"Я очень застенчивая", – прокомментировала фото звезда.

Кім Кардашян

Ким Кардашян / Instagram

Ким также не забывает рекламировать свои духи из новой коллекции KKW Fragrance. На фото – аромат "Персик", который представлен в соответствующем флаконе-эмодзи.

Отметим, что светская львица легко зарабатывает деньги благодаря рекламе на своей странице в Instagram. За первые пять минут продаж новой линейки ароматов – Ким получила более 5 миллионов долларов.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram

Теги: LifeStyle Эротика Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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