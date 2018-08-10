Затопление раскопок на Почтовой площади произошло из-за трещины в водоводе, – Киевводоканал

В Киевводоканале назвали причину затопления места археологических раскопок на столичной Почтовой площади. Авария произошла из-за трещины в водоводе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

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9 августа аварийная бригада района по эксплуатации водопроводных сетей №2 ликвидировала утечку на Почтовой площади. Было определено, что авария произошла из-за трещины в заглушке водовода,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла из-за трещины в заглушке водовода. Сейчас бригада откачала воду с места раскопок по этому адресу.

"Ремонтные работы пройдут ночью, ведь сейчас они невозможны из-за быстрого дорожного движения", – добавили в компании.

Напомним, ранее стало известно о затоплении археологических раскопок на Почтовой площади. Состояние участка, который может вскоре получить статус памятника национального значения, по словам активистов, ужасное.