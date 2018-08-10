16:35
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Затопление раскопок на Почтовой площади произошло из-за трещины в водоводе, – Киевводоканал

27 Читати новину українською
Нынешнее состояние места археологических раскопок на Почтовой в Киеве
Нынешнее состояние места археологических раскопок на Почтовой в Киеве / Фото из соцсетей

В Киевводоканале назвали причину затопления места археологических раскопок на столичной Почтовой площади. Авария произошла из-за трещины в водоводе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Читайте также: Активисты перекрыли Почтовую площадь в Киеве из-за затопления артефактов Киевской Руси: подробности

9 августа аварийная бригада района по эксплуатации водопроводных сетей №2 ликвидировала утечку на Почтовой площади. Было определено, что авария произошла из-за трещины в заглушке водовода,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла из-за трещины в заглушке водовода. Сейчас бригада откачала воду с места раскопок по этому адресу.

"Ремонтные работы пройдут ночью, ведь сейчас они невозможны из-за быстрого дорожного движения", – добавили в компании.

Напомним, ранее стало известно о затоплении археологических раскопок на Почтовой площади. Состояние участка, который может вскоре получить статус памятника национального значения, по словам активистов, ужасное.

Теги: История Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
сегодня, 16:02 Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сегодня, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
сегодня, 14:01 Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
Катерина Петренко
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
"Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
 2 февраля 2015 , 22:09
Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
 20 июня 2017 , 19:01
Скандальный обвал дома в центре Киева: почему виновные до сих пор не наказаны
 2 апреля 2017 , 20:20
Как живет столичный метрополитен ночью
 22 декабря 2016 , 14:08
Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts исполнилось 4 года
 24 ноября 2016 , 11:00
Создание музея на Почтовой тормозит Министерство культуры, – заместитель председателя КГГА
 5 июля , 11:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук