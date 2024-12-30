Трамп готов на все, чтобы быстро завершить войну: разговор с экс-чиновником разведки США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп готов сделать все возможное, чтобы быстро завершить войну в Украине. Однако есть неприятный нюанс.

Как отметил в разговоре с 24 Каналом бывший высокопоставленный чиновник разведки США Норман Рул, российский диктатор Владимир Путин будет выдвигать жесткие условия о прекращении огня. Больше о достижении мира в Украине и есть ли риск, что Россия может выиграть войну – читайте далее в материале.

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Кто стоит за сбиванием самолета Embraer-190

Агентство Reuters сообщило, что российская система ПВО сбила самолет азербайджанских авиалиний. Этот самолет направлялся из Баку в Грозный. Как вы можете это прокомментировать?

Эта трагедия подчеркивает ряд аспектов работы российской армии, в частности противовоздушной обороны. Она свидетельствует об их непрофессионализме и некомпетентности, что угрожает гражданской авиации. Сообщается, что этот самолет был переведен в другую зону воздушного пространства из-за того, что россияне глушили GPS-связь. Это еще требует подтверждения, но в целом эта ситуация соответствует другим препятствиям работе GPS в регионе.

Российская ПВО обстреляла этот самолет, что также демонстрирует их плохое понимание собственного воздушного пространства и плохую связь в сети воздушного движения гражданских самолетов. Но, пожалуй, самое ужасное то, что россияне не позволили самолету приземлиться в ближайших аэропортах и заставили его лететь в Казахстан над Каспийским морем. Многие считают, что россияне надеялись, что самолет разобьется над морем и это помогло бы скрыть доказательства.

И все же самолет приземлился в Актау. 29 человек выжило, а 38 – погибло. Но пока доказательства четко указывают на то, что Россия выпустила ракету по гражданскому самолету.

Считаете ли вы, что российские спецслужбы могут быть причастны к глушению GPS-связи? То есть что они могли посоветовать воздушным службам сделать это. Были ли вообще какие-то инструкции от спецслужб?

Вероятно, российская военная разведка поощряла глушение GPS в ряде районов, где они считают себя уязвимыми к украинским беспилотникам. В то же время это не освобождает Россию от обязательного мониторинга и управления перемещением гражданских самолетов.

Мы уже видели это во время сбития малайзийского Boeing 777 в 2014 году: плохой характер координации россиян, недостаток профессионализма и неумелое обращение с системами ПВО.

Как изменятся отношения Москвы и Баку после авиакатастрофы

Что может произойти после этого инцидента с отношениями между Азербайджаном и Россией?

Россия будет отрицать свою ответственность. Как правило, это ее традиционная реакция. Они будут пытаться через пропаганду исказить действия пилотов и, возможно, переложить вину на другие страны или организации.

Без сомнения, Азербайджан начнет общественное и международное расследование, которое Россия будет пытаться затормозить и заблокировать. Тогда Азербайджан по праву будет иметь возможность требовать значительных компенсаций для семей погибших и пострадавших в этой трагедии. Россия не захочет этого делать.

Азербайджан склоняется к версии, что самолет подбила российская ПВО. Через 3 дня после катастрофы, 29 декабря, Путин впервые позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Тогда диктатор извинился, однако не за то, что Россия причастна к авиакатастрофе, а за то, что она произошла в российском воздушном пространстве. Такая позиция вызывает недовольство в Баку, который требует у России наказания виновных и компенсации.

Очевидно, что это повлияет на отношения России и Азербайджана в ближайшей перспективе. Но Россия является настолько злонамеренным игроком в регионе, что трудно представить, что ее отношения со многими соседями могут ухудшиться. Впрочем, конечно, это вызовет возмущение у азербайджанского населения.

Считаете ли вы, что этот инцидент произошел из-за того, что Россия начала агрессивную войну против Украины? Мол, поэтому их системы ПВО и были наготове.

Это будет общепринятым толкованием. Сообщается, что россияне пытались заглушить сигнал GPS, который очень важен для самолета. Но в конце концов плохое обращение с информацией о воздушном движении гражданских самолетов, низкий профессионализм противовоздушной обороны со стороны персонала и то, как Россия с этим обращается, – только указывает на отсутствие чести.

Я не ожидаю, что Россия будет очень честной в регулировании последствий этой авиакатастрофы.

По вашему мнению, Владимир Путин получит реальную информацию об этом инциденте?

Вполне вероятно, что конфиденциальный отчет он получит, но это не имеет особого значения. Потому что все, что будет говорить Путин – будет пропагандой, направленной на перекладывание вины на Азербайджан, Украину, США, самолеты – на кого-либо или что-либо, кого можно обвинить. Не думаю, что Путин на самом деле занимается этими вопросами.

Ликвидация генерала Кириллова приближает войну к российским элитам

Рассмотрим также последние события внутри России. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов был ликвидирован украинскими спецслужбами. Как вы можете оценить ликвидацию такого высокопоставленного российского генерала в Москве и как это может повлиять на власть Путина?

Смерть Игоря Кириллова и его помощника вряд ли в ближайшей перспективе повлияет на эффективность сил радиационной, химической и биологической защиты. Но Кириллов имел опыт, был влиятельным пропагандистом.

Это нападение в чем-то похоже на гибель капитана Черноморского флота России Валерия Транковского. Он отдавал приказы о ракетных атаках против мирных жителей Украины, так же как и Кириллов отдал приказы о сотнях атак с применением химического оружия. Поэтому они оба стали мишенью.

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Это, вероятно, покажет российским военным, что нет никакого расстояния, на которое они могут убежать – им не скрыться от правосудия за свои преступные действия. Впрочем, я все же не думаю, что в ближайшей перспективе это повлияет на ход войны.

Не кажется ли вам, что такие ликвидации приближают войну все ближе к российским элитам?

Конечно, как и любые действия, которые Украина может сделать в крупных городах, в частности, в Москве, продемонстрируют элитам, что эта война – их война тоже. Это не война, которую они могут просто навязать преступникам в своей стране, северокорейцам и другим отдельным лицам, которых заманивают денежными вознаграждениями.

Вполне вероятно, что можно будет увидеть, как высокопоставленные чиновники России усилят личную безопасность, чтобы не повторить судьбу Кириллова. Также российские спецслужбы могут увеличить интенсивность слежки за гражданами третьих стран или подозрительными лицами в Москве, чтобы повысить защиту элит, которые поддерживают военную машину Путина.

Думаете, это большой удар для Владимира Путина?

Это еще один большой удар для Путина. Его война против Украины уже имеет ряд поражений, которые продемонстрировали хрупкость и фиктивность его представления о силе, способность защитить Россию и безнаказанное совершение преступлений. Подозреваю, что Путин, который мало заботится о человеческой жизни, просто найдет замену Кириллову.

Есть ли риск, что Россия может выиграть войну

Относительно войны в Украине. Многие аналитики уверены, что Россия побеждает именно сейчас. Согласны ли вы с ними, и считаете ли, что Россия достигла своих важнейших целей в течение этого года?

Я точно не думаю, что Россия выиграет эту войну. Целями России была ликвидация украинского руководства, захват Киева и господство на украинской территории. Ничего из этого не достигнуто. Сейчас они, безусловно, захватили значительную часть украинской территории, но их недавние "победы" измеряются километрами – это просто мизерные достижения для страны с такой силой. Действительно, такие ограниченные достижения демонстрируют слабость России в целом.

К тому же Россия кое-где перешла в оборону, установила километры мин и использовала свою артиллерию, чтобы усложнить контратаки украинцам. Ее оборонительная позиция на определенных направлениях будет прочной, и Украине будет трудно противостоять. Но Россия не выиграет эту войну.

Трамп серьезно настроен прекратить огонь в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении огня в Украине. Между тем российский диктатор на ежегодной прямой линии заявил, что якобы будет готов к компромиссу по Украине. Что вы думаете о готовности России к прекращению огня?

Путин точно готов к прекращению огня на своих условиях, что означало бы существенное поражение Украины и окончательное отделение ее территорий. Он хочет лишить Украину возможности вступить в ЕС и НАТО, чтобы избежать выплаты репараций, которые Россия должна украинскому народу. Думаю, именно этого он ищет. "Компромисс" Путина не будет стоить России ничего.

Президент Трамп серьезно настроен на достижение соглашения о прекращении огня. Генерал Кит Келлог, которого я знаю, является почетным, порядочным и трудолюбивым человеком. Но достижение прекращения огня будет сложным. Россия, скорее всего, будет затягивать этот процесс. Президент Трамп искренне готов сделать все возможное, чтобы достичь этого быстро, но требования России будут достаточно жесткими.

В публикациях СМИ есть план Кита Келлога о замораживании линии фронта, запрет Украине вступать в НАТО в обмен на прекращение огня с Россией. Однако, похоже, Келлог также не готов принять все условия России. Считаете ли вы, что США смогут договориться о приемлемой сделке для Украины?

Прекращение огня означает то, что мы останавливаем боевые действия. Это не означает, что обоснованное право Украины на освобождение оккупированных территорий должно исчезнуть. Американская позиция заключается в том, что прекращение огня должно состояться, чтобы остановить убийства и насилие. Для этого Россия должна предоставить Украине существенные гарантии безопасности.

Россия потребует многого: сокращение численности армии Украины до примерно 78 тысяч человек и ряд других значительных уступок. Но Россия сама должна пойти на серьезные уступки. Думаю, Путин больше всего будет добиваться прекращения огня, чтобы восстановить свою разбитую экономику, восстановления разрушенной армии, а затем и для восстановления угрозы, которую он будет представлять для других стран Восточной Европы.

Так что, у Путина, безусловно, есть причины добиваться прекращения огня. Особенно, если это позволит ему разрушить единство Запада в отношении Украины, отменить санкции, а также заставить Украину согласиться на территориальные уступки.

Согласится ли Путин на условия Трампа

Считаете ли вы, что Владимир Путин согласится с предложением Трампа о прекращении огня?

Думаю, что Путин согласится на любое соглашение администрации Трампа, которая позволит ему сохранить за собой оккупированные территории, расколоть поддержку Запада и сделает Украину слабее. Он попытается получить самую выгодную сделку. Мы должны ожидать того, что риторика Кремля сейчас будет направлена на то, чтобы уменьшить количество уступок, на которые готов пойти Путин.

Но в конце концов Путину придется остановиться и восстановить свою армию, а это займет время. Поэтому прекращение огня ему нужно именно для этого.

Что может произойти, если Путин отклонит предложение Трампа?

Вполне вероятно, что Владимир Путин будет стремиться к длительным переговорам, искать возможность найти взаимопонимание с Трампом. Поэтому, маловероятно, что он откажется от соглашения о прекращении огня. Вероятнее всего то, что он выдвинет такие условия, которые потребуют долгих дискуссий – чтобы объединить американцев и россиян, чтобы Путин наладил те отношения, которые разорвал с вторжением в Украину.



Путин и Трамп / Фото Getty Images

Считаете ли вы, что США имеют достаточно рычагов, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях?

Путин знает, что пока Украина получает военную помощь, он находится в невыгодном положении, ведь помощь от США предоставляет вашему народу храбро бороться. Он не может выиграть войну, пока украинский народ смело борется, а Запад предоставляет ему помощь. Так что, у Путина есть веские причины добиваться прекращения огня.

Единственное, о чем сожалеет Путин в отношении Украины

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о готовности к переговорам. Также он отметил, что сожалеет о том, что не начал вторжение в Украину раньше. На что указывают эти утверждения?

Редкий момент правды от Владимира Путина. Я уверен, что он жалеет, что не вторгся в Украину раньше и не провел более агрессивных действий против своих соседей.

Как считаете, Путин не жалеет о вторжении в Украину?

Нет, он сожалеет о том, как происходило это вторжение. Я не думаю, что он считает свой поступок неоправданным. Ведь его мировоззрение ориентировано если не на бывший Советский Союз, то на российскую империю. Его воспитывали на этом, и он в это верит, считая, что те традиции нужно восстанавливать.

Теперь он понимает, что его вооруженные силы плохо себя показали, их руководство продемонстрировало плохие результаты. Успехи России были минимальными. На самом деле прогресс России в этой войне стал позором для страны, которую он считает игроком номер один в мире. Однако не сомневаюсь в том, что он хотел бы совершить больше актов агрессии в своей карьере. Но, по его мнению, они должны быть реализованы лучше.

Есть ли угроза для жизни Путина в России

Насколько вредна война против Украины для власти Путина? И может ли произойти еще один переворот против Путина вроде того, что совершил Евгений Пригожин?

Путин опустошил свою армию и отстранил от командования многих старших офицеров. В некоторых странах этого достаточно, чтобы спровоцировать военный ответ.

Инакомыслие внутри России существует, и оно растет. Война поддерживается только благодаря массовым выплатам добровольцам. Экономика России страдает от нехватки рабочей силы. Теперь Кремль вынужден в огромных количествах использовать северокорейцев, а также применять иранские беспилотники. Сильные лидеры так не делают.

В то же время, как выяснил Евгений Пригожин, он является грозным врагом. Внутренняя безопасность Путина достаточно сильная, и достаточно посмотреть, как он сидит за столом на значительном расстоянии от других, чтобы понять, насколько серьезно он относится к своей личной безопасности.

Я не вижу непосредственной угрозы ему внутри страны, потому что Россия, похоже, погрязла под сапогом российской внутренней безопасности. Однако если завтра с Путиным что-то произойдет, я не думаю, что кто-то в мире будет удивлен.

Какие последствия будет иметь для Москвы поражение в Сирии

Относительно ситуации на Ближнем Востоке. Как вы оцениваете последние события в Сирии и неспособность России помочь Башару Асаду остаться у власти?

Это чрезвычайное поражение российской власти на Ближнем Востоке. До падения правительства Асада Россия оккупировала 13 стран отдельных мест в Сирии, важнейшими из которых были военно-морские базы. Они позволили россиянам пополнять и поддерживать свой флот в Средиземном море, а также часть флота, который движется через Суэцкий канал в Красном море.

И, конечно, авиабазу Хмеймим, которая позволяет России осуществлять деятельность в Ливии и Африке в целом. В частности, поддерживать суданское правительство в Хартуме, где она также сотрудничает с Ираном. Есть другие локации России, где она интегрирует ЧВК "Вагнера" в свой африканский корпус.

Это серьезная проблема. Если Россия потеряет морскую базу в Тартусе, ей придется вести переговоры или о передислокации флота в Египет, или о переброске военно-морского флота в Алжир. Однако оба варианта могут оказаться невозможными.

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Также российским самолетам будет гораздо сложнее обслуживать свои силы в Африке без Сирии. В ближайшей перспективе россияне, вероятно, будут пытаться каким-то образом сотрудничать с новым правительством в Дамаске. Россия может поставлять им энергоносители, а также предоставлять информацию о миллиардах долларов, которые Башар Асад и его семья украли и разместили за рубежом.

Москва вряд ли вернет Асада повстанцам, однако мы не должны ничего исключать в ближайшей перспективе. Но это значительное, глубокое поражение России на Ближнем Востоке.

Позволят ли повстанцы России продолжить находиться в Сирии после бомбардировок со стороны ее авиации, а также после военной активности Москвы в 2015 году в стране?

Сейчас это маловероятно, а шансы на то, что Россия сохранит свое военное присутствие в Сирии, достаточно невелики. Однако должны быть честными: новой власти в Сирии нужно выживать. Она будет искать компромисс с бывшими врагами, чтобы наладить отношения, которые позволят ей выжить.

Как это будет происходить, будет зависеть от характера участия США в помощи, арабской поддержки и от того, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Европа и другие страны справятся с этим. Эти действия повлияют на решение нового правительства Дамаска и позволят ему значительно в большей степени минимизировать свои отношения с Россией.

С другой стороны, если новое правительство поймет, что ему нужно обратиться к России за помощью на миллиарды долларов в виде украденных Асадом денег или энергоносителей, это может заставить их сохранить гораздо меньшее, но все же определенное присутствие россиян в Сирии.

Кто возглавит Сирию после победы повстанцев

Ожидаете ли вы, что глава сирийских повстанцев станет следующим лидером Сирии или же продолжит оставаться лидером повстанцев?

Ахмед аль-Шара сейчас говорит правильные вещи. Его войска, в целом, за некоторыми исключениями, делают все возможное, чтобы показать, что они верят в инклюзивность. Сирийское правительство представляет различные фракции этой страны. Но это только начало. Не думаю, что даже организация "Хайят Тахрир аш-Шам", которая захватила Дамаск, действительно понимает, куда все движется в долгосрочной перспективе.

Многое будет зависеть от того, как Турция будет влиять на события. Сейчас она является наиболее доминантным иностранным субъектом в Сирии. Также будет зависеть от того, как новая сирийская власть справится с курдами. Если у нее все удастся, если эти вещи произойдут правильным образом, то я верю, что Ахмед аль-Шара останется на своем посту. Потому что он показал, что резко перешел от поддержки Аль-Каиды много лет назад к более здравомыслящей политике.

Также важно то, что Соединенные Штаты, похоже, выплачивали выплату награды за него от имени Государственного департамента. Это свидетельствует о том, что правительство Соединенных Штатов доволен, по крайней мере на сегодня, тем, что делает сирийское правительство.

Способны ли, на ваш взгляд, повстанцы управлять Сирией?

Пока что рано говорить об этом. Однако их отношение к муниципальному управлению в Алеппо, Хаме, Хомсе и даже Дамаске было разумным, учитывая параметры и характер их среды. Сообщений о массовом насилии не поступало.

Проблема заключается в том, что организация "Хайят Тахрир аш-Шам" не является монолитом. Она состоит из многих групп, некоторые из которых, вероятно, придерживаются довольно крайних воинственных взглядов. От того, как новое правительство справится с бывшими элементами своей организации и сможет ли создать более инклюзивное государство, будет зависеть их способность управлять Сирией в долгосрочной перспективе.

На какие шаги может пойти Трамп на Ближнем Востоке

Это касается и иранского режима, который предоставляет России смертоносные беспилотники, атакующие украинские города и гражданскую инфраструктуру. По вашему мнению, считаете ли вы, что Иран сейчас слабее, чем когда-либо прежде?

Нам нужно быть осторожными с тем, как мы определяем слово "слабее". Иран, безусловно, гораздо более уязвим к военной атаке, поэтому Израиль нейтрализовал его возможности ПВО и средств поражения большой дальности.

Иран менее способен демонстрировать региональную силу из-за разрушительного влияния, которое Израиль нанес "Хезболле" и ХАМАС, а также из-за потери Сирии как логистической артерии для этих организаций. Однако Иран продолжает сохранять контроль и влияние над марионетками в Ираке и, конечно, в Йемене. Недавно йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету против Израиля.

Внутри страны режим, похоже, находится в относительно стабильной ситуации, несмотря на то, что она переживает смену руководства. Ее экономика довольно бедная – с 60% инфляции и не менее 30% безработицы в некоторых ключевых демографических группах.

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Эта страна не имеет союзников, ее отношения даже с Россией и Китаем имеют тенденцию быть транзакционными и ограниченными. Однако Иран избежал суровых наказаний, на которые он заслуживает, из-за поставок беспилотников России, что привело к гибели стольких бедных гражданских украинцев. Санкции против Ирана за поставки беспилотников и технологии беспилотников были недостаточными, чтобы сдержать его, и это провал международного сообщества.

Дональд Трамп заявил, что будет добиваться мира в Секторе Газа. Продолжаются мирные переговоры между Израилем и ХАМАС. Ожидаете ли вы успехов от них по освобождению заложников и достижении мира в Газе?

Недавняя угроза избранного президента США Трампа в социальных сетях относительно "адского возмездия", если заложников не освободят, действительно дала толчок переговорам. Однако вероятность договоренности на этом этапе пока представляется низкой. Боевики ХАМАС продолжают настаивать на полном выводе войска Израиля со своей территории, что позволило бы группировке выжить и восстановиться.

Боевики ХАМАС также не желают предоставлять список заключенных и меняют определение их природы. Первый обмен должен был включать женщин, стариков и раненых пленных. Сейчас ХАМАС меняет свое восприятие раненых. Примечательно, что эта организация никогда не предоставляла список заключенных, которых удерживает.

Израиль пытается избежать освобождения со своей стороны около 500 палестинцев, многие из которых совершили террористические акты, в обмен на трупы заложников, а не заложников, которые еще живы. В последние месяцы правительство Израиля ужесточило свои требования, и в международном сообществе есть те, кто обвиняет каждую сторону. Но в конце концов вряд ли сегодня мы увидим договоренность.

Однако в правительстве Соединенных Штатов, в администрации Джозефа Байдена, на местах есть люди, которые работают очень настойчиво.

Может ли следующая администрация Белого дома увеличить военное присутствие США на Ближнем Востоке, чтобы стабилизировать регион?

Вполне вероятно, что следующая администрация в краткосрочной перспективе непременно увеличит военное присутствие США на Ближнем Востоке. Также она может предоставить полномочия для проведения действий, которые имеют как сдерживающий, так и оборонительный характер, и направлены на снижение потенциала противника. В то же время администрация Трампа будет стремиться избежать обычной войны или дорогостоящего вмешательства на Ближнем Востоке.

Если вспомнить о Красном море, то судоходство по нему, которое было прекращено хуситами, прежде всего влияет на европейскую экономику. В целом это имеет очень незначительное влияние на Соединенные Штаты, но они остаются игроком, доминирующим в защите от угрозы со стороны хуситов.

Думаю, что администрация Трампа спросит, почему Европа не играет большей роли в Красном море, так же как ее спрашивают, почему Европа не платит больший процент своих бюджетов на финансирование НАТО.