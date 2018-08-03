Завершение грудного вскармливания: без травмы для ребенка и мамы

В Украине вопросы грудного вскармливания окутаны мифами. Часто это приводит к тому, что ребенок не получает материнского молока, а мама подвергает свое здоровье серьезным рискам. Не менее важный вопрос завершения грудного вскармливания. К неделе поддержки грудного вскармливания мы подготовили советы, которые помогут без травм завершить кормление грудью.

Прежде всего, стоит опираться на физиологию, а не советы знакомых и родственников, которые не имеют под собой никакой почвы. А также на собственные нужды и особенности ребенка. Набраться терпения и выражать своему ребенку еще больше любви. И конечно же – не забывать заботиться о себе! Для мамы этот процесс тоже нелегкий. Ведь грудное вскармливание помогает чувствовать себя нужной, это большая эмоциональная связь с ребенком.

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На период завершения грудного вскармливания маме следует найти (если еще не нашла) работу или хобби, в котором она будет себя реализовывать. Заручиться поддержкой родных, в первую очередь мужа. Ведь во время завершения ГВ (именно так сокращают грудное вскармливание) на него упадут новые обязанности по уходу за ребенком. А также отдыхать. Если женщина самостоятельно воспитывает ребенка, ей просто необходимо на этот период найти помощников.

Когда завершать грудное вскармливание?

За советами МОЗ, ВОЗ и ЮНИСЕФ ребенка надо кормить грудью до 2 и дольше лет. Почему не установлен четкий срок? Потому, что каждый ребенок имеет свои личные потребности.

Помните, до 6 месяцев ребенку необходимо только материнское молоко! Ни соки, ни прикорм, ни даже вода до 6 месяцев младенцу не нужны. До года кормление грудью должно происходить по требованию ребенка не реже 1 раза в 3 часа. Ночью тоже. После года количество кормлений грудью зависит от желания мамы. Но, если кормить слишком редко, количество молока существенно уменьшится, ведь процесс лактации происходит по принципу спрос-предложение.

Когда завершать гв решать только женщине

Идеально завершать грудное кормление самоотлучением. Если учитывать антропологические особенности человека, то это возраст 6-7 лет. На практике же дети самостоятельно (с помощью родителей) отказываются от гв в возрасте 2,5 – 3 лет.

В этот период ребенок начинает осознавать себя, как личность. Чтобы понять, достиг ли ваш ребенок этого периода развития – обратите внимание, он говорит "я сам/сама". Эта фраза свидетельствует о желании ребенка быть самостоятельным, а значит можно безболезненно прощаться с грудью. Помните, четких возрастных рамок нет и не может быть, дети развиваются по разному. В зависимости от обстоятельств один ребенок откажется от гв в 2 года, другой же не захочет прощаться с грудью и в 5 лет.

Родители могут помочь ребенку подготовиться к самовідлучення. Например, естественное родительство предполагает совместный сон. Это нужная и важная практика для ребенка и родителей. Однако в 1,5 года ребенка можно переводить в собственную кроватку (в собственную комнату не быстрее 3).

Для этого стоит купить ребенку новую кровать, яркую постель и делать акцент на том, что это ее новая кровать. Сначала будьте готовы к тому, что малыш будет приходить в вашу кровать под утро. Это нормально, но укладывать на сон надо в детскую кровать. Также очень важно соблюдать ритуал перед сном: ванна, почистить зубки, почитать книжку, колыбельная. Перед сном важно пройтись на улице, а вот от активных игр и мультиков лучше отказаться.

Когда ребенок начнет коммуницировать с родителями, рассказывайте ему, что он уже взрослый, что взрослые едят взрослую пищу и скоро он тоже перестанет получать грудь. Но акцентируйте, что мама будет любить его, как и раньше, на ваши отношения это никак не повлияет.

С 3-летним ребенком можно уже договориться о завершении гв. Используйте известный психологический прием. Договоритесь, что мама дает грудь еще 7 дней. На каждый из дней ребенок может зачеркнуть клеточку в календаре или клеить наклейку. На 7 день малыш прощается с гв. И получает за это приз. Да, это допустимая практика, и это не является подкупом. Ребенок отказывается от чего-то очень важного для себя, ему тяжело, но он идет на это осознанно. Поэтому поощрительный приз (игрушка, поездка на море, мороженое) будет уместным.

Как отлучить от груди

Если до самоотлучения мама ждать не хочет, есть определенные методы, как отлучить ребенка от груди без травм. Категорически не стоит отлучать ребенка до года. К этому времени материнское молоко крайне важно для малыша.

До года малышу очень нужно мамино молоко

После года следует установить границы. Ребенок должен понимать, что грудь – это мамино тело, и ей решать, как им распоряжаться. Не позволяйте ребенку делать вам больно, кусаться. Если до года кормление происходит по требованию, то есть при необходимости даже на улице, то после года такой необходимости нет. Четко объясняйте малышу, что не сейчас".

Не нужно нервничать или кричать, установите зрительный контакт и говорите четко. Для ребенка гв – это проявление любви. Поэтому, если вы сейчас не готовы дать ребенку грудь, покажите ему любовь другим методом: объятия, поцелуи, совместная игра, и тому подобное. И будьте готовы к сопротивлению и крикам, малыш имеет право выражать собственное разочарование. Это нормально.

Ближе к двум годам можно начинать постепенно убирать те кормления, которые больше всего раздражают. Не стоит начинать завершение гв летом или зимой. В первом варианте велик риск ротавирусных инфекций, во втором – ОРВИ. Во время болезни грудное вскармливание – спасательная палочка для вас и малыша. Более того, после завершения гв у ребенка временно снижается иммунитет. Поэтому лучшим временем будет осень и весна.

Перед завершением грудного кормления ребенок должен быть хотя бы месяц здоровым. Воздержитесь на это время от переездов, крупных изменений в жизни ребенка. Очень неправильно будет отдать ребенка в садик, пойти на работу или родить второго ребенка и параллельно с этим завершать гв. Для максимально легкого прощания с грудью ребенок должен находиться в привычной обстановке и покое.

Итак, чтобы убрать одно кормление надо выделить не менее 7 дней подряд. Если начинать с обеденного сна, то ребенок должен обязательно активно погулять на улице и пообедать перед сном. Тогда попробуйте его уложить: пойте, гладьте. Сначала может не получаться. Но, чтобы достичь результата – вам необходима последовательность. Пока убираете одно кормление, жизнь ребенка должна быть довольно монотонное и сценарий должен ежедневно повторяться.

Специалисты советуют сначала убрать все случайные кормления, тогда кормление перед обеденным сном, перед ночным, тогда ночные кормления (здесь без участия папы никак, будьте готовы долго носить на руках, петь и вкладывать), и тогда утреннее. Ночью ребенок после года также не имеет потребности есть, это потребность во внимании. А ее можно предоставить и без груди. С утренним расстаться легче всего, поэтому его стоит оставить тем мамам, которые не хотят полностью отлучать, но хотят максимально уменьшить количество кормлений.

Перед обеденным сном малыш должен поесть

Схема условна, каждая семья может корректировать ее под свои нужды. После 1,5 лет можно спокойно убирать те кормления, которые приносят маме дискомфорт, создают неудобство.

Чего категорически делать нельзя

Как уже упоминалось сверху, грудное вскармливание связано просто с тонной ложной информации, которую заботливые родственники и знакомые постоянно пытаются посоветовать маме малыша. Часть из этих советов категорически нельзя делать.

Нельзя принимать никакие гормональные или иные лекарства для прекращения лактации. Хотя непрофессиональные гинекологи могут выписывать такие лекарства, на самом деле они предназначены для женщин, у которых умерли детки во время родов или в первые дни, когда молоко уже прибыло. При обычной лактации эти лекарства вредные и ненужные.

Часто можно услышать совет: помажь зеленкой, болотом, горчицей и ребенку грудь станет неприятной. Вероятно, это так. Но вы обесцените вдруг то, что для ребенка было очень важно. Это может навсегда испортить отношения мамы и ребенка. Не стоит также говорить, что грудь заболела, клеить пластырь. Ребенок будет чувствовать вину за собой. Из-за него маме плохо. Это тоже может иметь негативное влияние на поведение во взрослом возрасте.

Существует также мнение, что ребенка надо забрать от мамы на время завершения лактации. Этого категорически делать нельзя. Во-первых, это опасно для мамы, ведь молоко в груди все равно будет набираться. Во-вторых, это невероятная психологическая травма для малыша. Он одновременно теряет все, что для него важно. Мамы рядом нет, не хватает любви и поддержки. В тяжелые моменты (а именно таким и является период завершения гв) мама должна быть рядом, дарить любовь и поддержку. Мама, папа и ребенок должны перейти эту сложность вместе, поддерживая друг друга.

Когда завершаешь гв, надо перевязать грудь. Слышали такой совет? Это абсолютно садистский метод, невероятно мучительный и провоцирует злокачественные опухоли в груди. Ни в коем случае не соглашайтесь на такую процедуру.

Что на самом деле можно делать при грудном вскармливании

Часто женщины решают завершить грудное вскармливание из-за вещей, которым оно не мешает.

Например, нужно пройти лечение. Практически от всех болезней можно подобрать лекарства, совместимые с гв. Настоящий профессиональный врач без проблем подберет и анестезию, и антибиотики. Рентген тоже можно делать, просто стоит сцедить молоко после процедуры, а уже тогда кормить. Даже операцию можно делать, просто необходимо иметь запас молока для ребенка дома, а маме в больнице регулярно сцеживаться.

Женщина ждет второго ребенка, и врачи говорят, что при этом нельзя кормить. Лишь в уникальных случаях грудное кормление может привести к прерыванию беременности. При здоровой беременности гв никак не мешает. А после рождения второго ребенка можно продолжать кормить тандемом. Это помогает старшему ребенку преодолеть ревность и адаптироваться к новым обстоятельствам в семье.

Мама работает и ей надо в командировку. Если ребенок старше 1,5 года, несколько дней отсутствия мамы ему не страшны. Главное перед тем научиться родным укладывать малыша спать без груди. Маме же нужно сцеживать грудь до мягкого состояния. Легче всего это делать руками в теплом душе. После возвращения можно возвращаться к привычному режиму кормления. Это же касается кратковременного отпуска родителей без ребенка.

При грудном вскармливании мама даже может позволить себе немного качественного алкоголя: 0,3 пива или бокал красного сухого вина не повредят малышу, ведь в молоко попадают очень незначительные дозы. Просто пить надо максимально задолго до кормления. Если мама выпила лишнего, ей просто надо сцедиться и пропустить одно кормление. Конечно же, злоупотреблять не стоит!

Часто завершить гв мама хочет не так из-за действительного желания завершить этот процесс, а из-за общей усталости. Поэтому стоит больше отдыхать, оставлять малыша с мужем (родителями, няней, друзьями). Бывать больше времени без ребенка. Заниматься тем, что нравится. И, конечно же, заботиться о своем здоровье и психоэмоциональнои состоянии. Ведь простое завершение грудного кормления не решит эти проблемы. А лишь добавит новых сложностей.

Маме необходим качественный отдых

Что происходит с грудью после завершения

Не важно – завершила мама кормление по своему желанию или после самоотлучения, молоко может не исчезнуть внезапно. Возможны нагрубание, дискомфорт и температура. В таком случае стоит подцеживать грудь до мягкого состояния один раз в сутки. Делать чаще этого не стоит, ведь молоко будет продолжать прибывать.

Какое-то время после завершения кормления из груди может выделяться молоко. До 1 года это нормально. Если же это продолжается дольше, женщине необходимо обратиться к маммологу. Сразу после завершения кормления нужно самой проверить грудь на наличие затвердений. Если они есть, визит к маммологу не стоит откладывать.

Потеряет ли форму грудь после завершения кормления? В большинстве случаев нет. Особенно, если завершение произошло максимально плавно и без перевязок. Грудь может несколько потерять форму после установления лактации, после завершения гв они приходят в норму и набирают обратно жировую массу. Насколько они вернутся в норму – зависит от генетики.

Чтобы поддержать грудь в хорошем состоянии важно еще во время беременности пользоваться маслами от растяжек и носить удобное белье. Во время установления лактации не давать груди переполняться, не травмировать их массажами или механическим сцеживанием. Продолжать пользоваться увлажняющими маслами, носить удобное белье для кормления, выполнять упражнения для тонуса мышц грудной клетки и обязательно держать спину ровно. Ничто так не портит форму груди, как сутулость.

Материал написан на основе семинара по завершению ГВ, проведенного консультатном с гв Тамарой Анреевой.

Грудное кормление – естественный и прекрасный процесс. Пусть его завершение пройдет тоже максимально естественно и тогда это не будет травматично ни для мамы, ни для ребенка.