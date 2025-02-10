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9 февраля, 19:48
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Завтра применят ограничения для промышленности: будут ли выключать свет для населения

Владислав Кравцов

Укрэнерго 10 февраля вводит ограничения по электроэнергии для промышленности и бизнеса. Эти ограничения будут действовать 15 часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Какими будут ограничения в свете для украинцев 10 февраля

В Укрэнерго объяснили, что ограничения мощности для бизнеса и промышленности будут применяться с 06:00 до 21:00.

Причиной этого является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,
– отметили в компании.

В то же время там отметили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – резюмировали в Укрэнерго.

В компании также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных энергоприборов одновременно.

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В Украине были аварийные отключения по областям

  • В ряде областей Украины 7 февраля вводили аварийные отключения. Это было связано с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.
  • В частности, того дня ограничения вводили для: Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и частично Черкасской областей. В Укрэнерго писали, что в первую очередь отключаются промышленные потребители, а ограничения не применяются для бытовых потребителей.
  • Кроме того, Укрэнерго опровергло информацию о возможных отключениях электроэнергии из-за ранее прогнозируемого синоптиками существенного похолодания по всей Украине. В компании отметили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не должен вызвать серьезных проблем или потребности в ограничениях.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко объяснял, что минусовая температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет, это последствия атак.
  • По словам главы Минэнерго в минувшие выходные страна-агрессор серьезно повредила один из объектов генерации. Однако время, необходимое на восстановление этого объекта, пока неизвестно.