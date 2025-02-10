Завтра применят ограничения для промышленности: будут ли выключать свет для населения

Укрэнерго 10 февраля вводит ограничения по электроэнергии для промышленности и бизнеса. Эти ограничения будут действовать 15 часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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В Укрэнерго объяснили, что ограничения мощности для бизнеса и промышленности будут применяться с 06:00 до 21:00.

Причиной этого является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,

– отметили в компании.

В то же время там отметили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – резюмировали в Укрэнерго.

В компании также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных энергоприборов одновременно.

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