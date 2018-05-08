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ZaxidFest-2018 назвал второго хэдлайнера фестиваля

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Группа Bullet For My Valentine
Группа Bullet For My Valentine / Фото из открытых источников

Впервые Украину посетит британская группа Bullet For My Valentine, которая станет одним из хедлайнеров фестиваля ZaхidFest-2018.

Об этом сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

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Группа Bullet For My Valentine играет музыку в жанрах металкор, хэви-метал и трэш-метал. Сначала участники группы перепевали хиты Metallica и Nirvana, а потом уже занялись и собственными песнями. Сейчас Bullet For My Valentine работает над выпуском пятого студийного альбома.

Сейчас билет на двухдневный фестиваль можно приобрести за 1100 гривен.

Фестиваль в этом году пройдет с 24 по 26 августа в селе Родатичи вблизи Львова. Первый день фестиваля (в День Независимости) будет бесплатным для посетителей.

Напомним, недавно организаторы фестиваля объявили первого хедлайнера. Им стала бразильская трэш-метал группа Sepultura.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Фестивали
Источник: 24 Канал
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