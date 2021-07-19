Отдыхающие публикуют видео, на которых показывают, в каком состоянии морская вода и пляжи. Также, несмотря на все неудобства, на пляжах до сих пор много людей.
Заметьте Вода непригодна для купания: Минздрав не рекомендует купаться в курортной Затоке
В Затоке вода в море зеленая
Люди жалуются, что море грязное и зеленое, и публикуют соответствующие видео. На кадрах действительно заметно, что вода имеет зеленый оттенок и не очень чистая.
Очевидцы показывают зеленое море в Затоке: смотрите видео
Пляжи замусорены
Издание "ТСН" сообщило, что туристы жалуются на мусор:
- в Крыжановке прибрежная территория завалена мусорными пакетами. Особенно много их можно увидеть около зон для пикников и кемпинга;
- на Чкаловском пляже спуск к побережью завален огромным количеством мусора, который никто не убирает.
Чкаловский пляж завален мусором: смотрите видео
Издание "Vgorode.ua" писало, что на пляже "Черноморка" тоже ужасная ситуация с мусором.
Мусор на пляже "Черноморка", на Чкаловском и в Одессе / Фото Светлана Попова, Александр Карпов, скриншот из видео
Несмотря ни на что, людей на пляжах по-прежнему много.
Сколько людей на пляже в Затоке: смотрите видео
Последние новости курортной Затоки: кратко
- В курортной Затоке Одесской области 17 июля произошла трагедия. При неизвестных обстоятельствах погиб 49-летний мужчина и его 13-летний сын.
- 5 июля в Затоке убили жителя Львовщины: подозревают уроженца Сум.
- Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сообщил, что по результатам проб морской воды на пляжах региона за период с 5 по 11 июля 2021 года практически везде вода пригодна для купания. Однако, есть и те, на которых предостерегают купаться.