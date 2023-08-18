Тяжелая техника от партнеров и спецзадачи для ГУР и СБУ: Зеленский заинтриговал новостями

Президент Украины провел ежедневную утреннюю встречу с представителями разных ведомств. Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты помощи от западных союзников.

18 августа президент Зеленский сообщил о результатах ежедневной "сверки часов". По его словам, следует ожидать хороших новостей.

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Оружие поступает, наступление продолжается

Глава государства заявил, что в Украину уже начало заходить вооружение, обещанное западными партнерами. В частности, речь идет о тяжелой технике, артиллерии и средствах ПВО.

Более того, Зеленский спрогнозировал объявление новых пакетов военной помощи для Украины.

Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро,

– пообещал президент.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте. Оборонительные и наступательные действия продолжаются. Отдельное внимание было уделено итогам применения беспилотников.

В Украине продолжается проверка военно-врачебных комиссий. Между тем, СБУ отчитывалась о хороших результатах в выявлении недобропорядочных военкомов и пособников страны-агрессора.

Также у президента была закрытая встреча с представителями СБУ и ГУР. Речь шла об "особых" задачах, которые выполняются.

Последние решения Президента и оружие от союзников