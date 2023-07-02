Зеленский анонсировал определенные результаты на фронте до саммита НАТО: есть 7 перспективных направлений

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что до его начала украинские силы могут показать результаты на поле боя.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что ВСУ готовы начать активные наступательные действия на многих участках фронта. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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ВСУ выполняет задания в соответствии с планом

Роман Свитан перечислил 7 перспективных направлений, где украинские защитники смогут получить определенные результаты:

форсирование Днепра не менее чем в двух точках готовы осуществить ВСУ;

на Ореховском направлении – на двух участках фронта украинские силы подходят к основным линиям обороны врага;

Времевское выступ – вблизи Старомлиновки – осталось несколько километров от основной и единой линии обороны. Через несколько дней украинские военные подтянут туда артиллерию и будут накрывать огненным валом стационарную линию обороны оккупантов;

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"Эту так называемую "линию Герасимова" украинские силы натовской артой перемешают с нашим черноземом", – подчеркнул военный эксперт.

в районе Донецка есть также готовность наших сил. Вблизи Красногоровки они улучшили плацдарм;

в районе Авдеевки сформировался хороший плацдарм для движения в город;

направление на Горловку: сейчас ВСУ двигаются в ее сторону из Курдюмовки;

направление от Белогоровки в Лисичанск – он будет работать вместе с Бахмутским.

На этих участках фронта украинские силы могут отработать и показать результаты уже по прорывам линий обороны противника. Однако это может состояться до саммита НАТО или после – украинская армия выполняет свои боевые задачи в соответствии с планом.

"ВСУ уже прошли определенные этапы наступления и по ним можно спрогнозировать их дальнейшее движение на прорыв. Но когда оно состоится, будет зависеть от генерала Валерия Залужного", – подчеркнул Роман Свитан.

Контрнаступление украинских сил продолжается

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что для успешного наступления наши силы нуждаются в большем количестве всех видов оружия, снарядов, а также должны получить истребители F-16, которые позволят Украине иметь преимущество в воздухе.

Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев рассказал, что украинские защитники успешно продвигаются на направлениях: Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое и Приволье – Железнянское. Таким образом, они приближают освобождение Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.