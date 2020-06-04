Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом на Хмельниччине. Во время поездки в Каменец-Подольский ему предложили пострелять из лука, и президент с первого раза попал в цель.

Момент того, как Владимир Зеленский стреляет из лука, попал на камеры. Видео уже опубликовали в социальных сетях и ютубе, сообщает 24 канал.

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Президент стрелял в цель, на которой изображен кабан. Зеленский попал прямо в ногу импровизированному "животному". Люди рядом ему подсказали, что с первого раза почти никто не попадает.

Ну не убил, и уже хорошо. Убивать нельзя,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский в Каменце-Подольском стрелял из лука: смотрите видео

Следует отметить, что во время поездки Президента Украины в Хмельницкую область ни одна живая тварь не пострадала. Пожалуй.