Президент України Володимир Зеленський побував з візитом на Хмельниччині. Під час поїздки у Кам'янець-Подільський йому запропонували постріляти з лука, і президент з першого разу влучив у ціль.

Момент того, як Володимир Зеленський стріляє з лука, потрапив на камери. Відео вже опублікували у соціальних мережах і ютубі, повідомляє 24 канал.

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Президент стріляв у ціль, на якій зображений кабан. Зеленський влучив просто в ногу імпровізованої "тварини". Люди поряд йому підказали, що з першого разу майже ніхто не влучає.

Ну не вбив, і вже добре. Вбивати не можна,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Зеленський у Кам'янці-Подільському стріляв з лука: дивіться відео

Слід зазначити, що під час поїздки Президента України в Хмельницьку область жодна жива тварина не постраждала. Мабуть.