3 февраля 2025, 12:12
Зеленский может смягчить позицию по территории, –Келлог
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки.
По его мнению, это единственный выход для окончания войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFE/RL.
Смотрите также У Зеленского рассказали, как Трамп может эффективно надавить на Путина для окончания войны
Какое заявление сделал Келлог по поводу уступок
В разговоре с журналистами президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Незадолго до этого Кит Келлог сказал, что Киев и Москва должны пойти на уступки.