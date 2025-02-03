Зеленский может смягчить позицию по территории, –Келлог

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки.

По его мнению, это единственный выход для окончания войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFE/RL.

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Какое заявление сделал Келлог по поводу уступок

В разговоре с журналистами президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Незадолго до этого Кит Келлог сказал, что Киев и Москва должны пойти на уступки.