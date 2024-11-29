Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ

Президент Украины принял кадровые изменения. Он назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ.

Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение президента.

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Он организовывал оборону на Харьковском направлении

Зеленский рассказал, что это решение приняли вместе с Головкомом. Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатий. Также назначили его заместителя. Им стал Олег Апостол.

Известно, что генерал-майор Михаил Драпатий успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Зеленский отметил, что они оба показали свою эффективность в боях.

Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины,

– пояснил президент.

Он также подчеркнул, что украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства.

Затронули и вопросы энергетики

Также на Ставке обсуждали вопросы энергетики. Продолжается ликвидация последствий российских ударов, защита объектов.

По словам президента, докладывали все ответственные руководители, командующие. Президент также поставил задачу по усилению ПВО и соответствующих переговоров с партнерами.

Также во время Ставки докладывал Александр Сырский о ситуации на фронте. В частности, в Курской области.