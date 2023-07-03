Удар по Сумам и разговор с Шольцем накануне Вильнюса: Зеленский обратился к украинцам

Украинские защитники уже 495 дней защищают государство от российских оккупантов. Вечером 3 июля президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства поздравил украинских зенитчиков, воинов Зенитных ракетных войск украинских Воздушных сил, которые отмечают сегодня свой день. Он поблагодарил бойцов за каждую сбитую цель, сообщает 24 Канал.

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Президент поздравил зенитчиков

Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны сбили более 3 тысяч враждебных целей:

более 180 самолетов,

более 130 вертолетов,

почти 40 баллистических ракет,

более тысячи крылатых российских ракет,

более 1600 беспилотников разных типов.

Все это – тысячи и тысячи спасенных зенитчиками жизней, сотни объектов критической инфраструктуры, которые они сохранили.

За время этой войны восемь зенитных ракетных бригад получили почетное отличие "За мужество и отвагу". Более 1100 воинов-зенитчиков получили государственные награды, а восьми из них присвоено высшее звание – Герой Украины,

– отметил глава государства.

Звание Героя Украины получили:

полковник Сергей Яременко,

подполковники Владимир Веснин, Андрей Круглов, Сергей Побережец, Артем Шарков, Дмитрий Шумаков,

майор Ярослав Мельник,

старший лейтенант Артем Слисарчук, которому присвоили звание Героя Украины посмертно.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Зеленский отметил, что, к сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию и сбивать все вражеские цели.

Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие… Мои соболезнования! Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей,

– подчеркнул украинский лидер.

Сегодня он заслушал доклад генерала Николая Олещука, командующего Воздушными силами, относительно действий на усиление ПВО.

"Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – отметил президент.

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Глава государства говорил с Шольцем

Зеленский говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем, страна которого очень мощно помогла Украине с ПВО.

Блестящие немецкие системы "Айрис-Т" хорошо показали себя в защите нашего неба. У нас есть и переданные нам Германией американские "Петриоты", очень эффективные. Украина благодарна за них, как и за всю другую жизненно необходимую помощь!

– подчеркнул президент.

Он добавил, что в сегодняшнем разговоре они сосредоточились, конечно же, на;

дальнейшем оборонном сотрудничестве,

стратегических вопросах защиты Европы, которая может быть мирной только тогда, когда мир для нее будет гарантирован полной определенностью безопасности.

"Не может быть в Европе дефицита определенности безопасности, который будет провоцировать российскую тиранию и агрессию. Россия будет пытаться откусить тот или иной кусок Европы только тогда, когда будет видеть ту или иную неопределенность безопасности. Когда все определено и очевидно, российская тирания не решается нарушать безопасность", – заявил глава государства.

По его словам, очевидно, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной и вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому нужно достичь определенности безопасности относительно будущего нашего государства в Альянсе.

"Тогда России придется переориентироваться на собственную государственность – заняться, наконец, собой, а не какими-либо экспансиями. Очень активно готовимся к саммиту, и ожидаем от наших партнеров именно такой решимости, которой требует этот исторический момент", – отметил украинский лидер.

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Украинский лидер поблагодарил воинов

Также Зеленский рассказал об активных действиях Сил обороны на передовой. Он поблагодарил:

героические 35-ю и 36-ю отдельные бригады морской пехоты,

47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура",

знаменитую 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь",

128-ю отдельную бригаду Сил территориальной обороны.

Также он особо отметил:

младшего лейтенанта Александра Павлова, командира взвода морской пехоты 36-й бригады морпехов, уверенные и сильные действия которого вместе с умелым управлением в бою дают хорошие результаты государству,

меткий и храбрый экипаж танка Т-80 36-й бригады морпехов под командованием младшего сержанта Андрея Марчука,

командира танка 35-й бригады, младшего сержанта Артема Образка – за настоящую украинскую смелость и мастерство при освобождении населенного пункта Макаровка,

старшего солдата Евгения Поддубного, сапера 47-й механизированной бригады, который действует на очень горячем сейчас направлении и очень эффективно выполняет свои задачи,

капитана Ивана Огурцова, ведь огневые артиллерийские группы под его командованием очень результативно уничтожают вражеские позиции и склады, действуя на Авдеевском направлении,

артиллерийский дивизион под командованием подполковника Павла Лукьянова, не дающего оккупантам ни минуты отдыха на Марьинском направлении.

"Ваши боевые результаты действительно весомые! Спасибо! Спасибо всем, кто сейчас в бою, на боевых постах и позициях! Спасибо всем, кто помогает!" – подчеркнул президент

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Украина требует освободить Саакашвили

Зеленский заявил, что мир сегодня снова увидел, как Кремль – к сожалению, руками действующей власти Грузии – убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Жизнь человека – это высшая ценность, и нельзя допустить, чтобы Михаила просто уничтожили. Украина неоднократно призывала власти Грузии остановить эту показательную казнь. И мы, и наши партнеры предлагали разные опции спасения Михаила,

– подчеркнул украинский лидер.

Сегодня он поручил министру иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему протест и предложить покинуть Украину в течение следующих 48 часов для проведения консультаций со своей столицей. Глава государства в очередной раз призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения и ухода.

"И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность. Слава Украине!" – подытожил президент.