Владимир Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП. Это произошло 24 августа на 33 День Независимости Украины.

Ранее эту карточку закона подписал председатель Верховной Рады и вернул его 23 августа. В этот же день он был передан на подпись Владимиру Зеленскому.

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Зеленский поддержал решение о запрете УПЦ МП

Утром 24 августа в День Независимости Украины Зеленский подписал закон, которым запретил деятельность УПЦ МП на территории Украины.

Заметим, что в сегодняшнем обращении Зеленский вспомнил о духовной независимости украинцев, заявив, что "украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей".

Что этому предшествовало